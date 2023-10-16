Korkunç görüntüler ajanslara böyle yansıdı! İspanyol Bakan: Gazze'de planlı soykırım yapılıyor...

El Mundo'nun haberine göre Belarra, sosyal medya hesabından yayımladığı video mesajda 'ABD ve Avrupa Birliği'ni (AB), İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olmakla' suçladı.Filistin'den gelen görüntülere içi parçalanarak baktığını belirten Belarra, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, 'İsrail devleti, Gazze'de planlı bir soykırım yürütüyor.' dedi.Belarra, İsrail'in sivillerin yaşadığı bölgeleri bombalamasının ve onları topluca cezalandırmasının, uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve 'savaş suçu' işlediğini dile getirerek, 'Bu gerçeğe bakarsak ABD ve AB, sadece buna göz yummakla kalmayıp aynı zamanda İsrail devletini apartheid politikasında ve insan haklarını ihlal eden işgalinde destekliyor.' görüşünü paylaştı.Hamas'ın İsrailli sivillere yönelik saldırılarının, İsrail'in işlediği 'suçların' mazereti olamayacağına dikkati çeken Belarra, hem İspanya hem de tüm Avrupa halkını sokaklara İsrail'i protestoya çağırdı.Belarra, hükümeti kurmakla görevli Sosyalist İşçi Partisini (PSOE), Netanyahu'nun 'savaş suçlarının soruşturulması' için UCM'ye dilekçe verme konusunda birlikte çalışmaya davet etti.Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 'Gazze'de artık insani yardım sağlayamadıklarını' bildirdi.Lazzarini, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in, 8 Ekim'de Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararının ardından yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.Gazze'de su, elektrik ve yakıt olmadığını söyleyen Lazzarini, 'UNRWA meslektaşlarım artık Gazze'deki kişilere insani yardım sağlayamıyor.' dedi.Lazzarini, 'Okullarımıza ve diğer UNRWA tesislerine sığınmak isteyen insanların sayısı çok fazla ve artık bunlarla başa çıkabilecek kapasitemiz yok.' diye konuştu.Genel Komiser Lazzarini, yakında bölgede yiyecek ve ilaç da kalmayacağını düşündüğünü söyledi.Savaştan önce de Gazze'nin 16 yıldır abluka altında olduğunu ve nüfusun yüzde 60'tan fazlasının uluslararası gıda yardımına muhtaç olduğunu vurgulayan Lazzarini, 'Gazze boğuluyor ve dünya insanlığını kaybetmiş gibi görünüyor.' ifadelerini kullandı.Lazzarini, 'Gazze'ye şimdi malzeme tedarik edilmezse UNRWA ve yardım çalışanları insani yardım operasyonlarına devam edemeyecek.' diyerek tüm taraflara insani yardım koridorunun açılması çağrısında bulundu.Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 2 bin 750 sivilin hayatını kaybettiğini, 9 bin 700 sivilin de yaralandığını duyurdu.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, insani yardım gönderilmesi ve yabancıların çıkışı için henüz bir ateşkes yapılmadığını açıkladı. İsrail hükümeti, saldırılar nedeniyle Lübnan sınırındaki 28 yerleşim bölgesini tahliye edeceğini duyurdu.İsrail, Filistin'in Mısır'la olan Refah Sınır Kapısı'nın açılması için Gazze'nin güneyinde yerel saatle 09.00 itibarıyla ateşkes kararı aldığı iddia edildi. Mısırlı iki güvenlik kaynağına dayandırılan haberlerde, ABD, Mısır ve İsrail'in vardığı anlaşma sonucunda insani yardımların Gazze Şeridi'ne girmesine ve yabancı ülke vatandaşlarının geçişine izin verileceği belirtildi.Söz konusu iddiaların ardından İsrail'den yalanlama geldi. İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, 'Gazze Şeridi'nde insani yardım ve yabancıların çıkışı için ateşkes yapılmadı' ifadesini kullandı.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ve Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah ve Filistinli grupların saldırıları nedeniyle Lübnan sınırına 2 kilometre mesafedeki 28 yerleşim bölgesinin tahliye edilmesinin planlandığı belirtildi. Bakanlığa bağlı Ulusal Acil Durum Yönetimi (NEMA), Savunma Bakanı Yoav Gallant tarafından onaylanmasının ardından bölgede yaşayanların devlete bağlı misafirhanelere yerleştirileceğini açıkladı. IDF ise tahliye planıyla ilgili bölgedeki yerel makamların bilgilendirdiğini aktardı.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de 300 bin hastanın tedavisinde kullanılacak tıbbi malzemelerin de aralarında bulunduğu hayati önem taşıyan yardımların Refah Sınır Kapısı'nda bekletildiği ifade edildi. DSÖ, insani yardımların Refah sınırı üzerinden Gazze'ye derhal ve güvenli bir şekilde ulaştırılması çağrısında bulundu. Açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki 4 hastanenin hasar nedeniyle artık hizmet veremediği ve 21 hastanede ise İsrail tarafından tahliye emri verildiği kaydedildi.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 'Orta Doğu'da uçurumun eşiğindeyiz' diyerek, İsrail'e Gazze'ye insani yardım erişimi sağlaması, Hamas'a da rehineleri serbest bırakma çağrısı yaptı.Guterres, İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. 'Orta Doğu'da uçurumun eşiğindeyiz' değerlendirmesinde bulunan Guterres, iki önemli çağrısı olduğunu belirtti.Hamas'a rehineleri koşulsuz bırakma çağrısında bulunan Guterres, 'İsrail, Gazze'deki sivillere insani yardım sağlamak için acil ve engelsiz erişim sağlamalı.' ifadelerini kullandı.Guterres, Gazze'de su, elektrik ve diğer temel ihtiyaçların tükendiğinin altını çizerek, BM'nin Mısır, Ürdün, İsrail ve Batı Şeria'da depoları bulunduğunu, birkaç saat içinde buradaki ürünleri nakledebileceğini kaydetti.İki çağrısının da önemli olduğunu belirten Guterres, iki hususun da pazarlık konusu yapılmadan uygulanması gerektiğini vurguladı.