Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Konya merkezli İzmir, Tekirdağ, Mersin, Ankara, Kocaeli ve İstanbul da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.