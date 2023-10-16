İsrail'in kan donduran soykırım planı! Gazze imha kampı

Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail Ordusu'nun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 47'den fazla aileyi tüm fertlerini öldürerek nüfus kayıtlarından sildiğini duyurdu.Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf da İsrail'in Filistinli aileleri hedef alan 50'ye yakın katliam gerçekleştirdiğini söyledi.Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye beldesinde Filistinli 'Şihab' ile 'Ebu Hamidan' ailelerinin yaşadığı evler vuruldu. Bu ailelerden aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu 44 kişi hayatını kaybetti.Son günlerde aileleri hedef alarak yapılan bu sistematik saldırıların İsrail'in Gazze'yi soy kurutarak imha kampına dönüştürme planının bir parçası olarak değerlendiriliyor.Nitekim benzer saldırılardan biri son olarak dün sabah Gazze'nin Dayr al- Balah kentinde Zeydan ailesine ait bir eve yapıldı. Yerle bir edilen evin enkazında canlı bulunamadı.Aileden bir kız çocuğunun cansız bedeninin enkazdan çıkarılma anı yürekleri dağladı. İsrail geçen hafta düzenlediği hava saldırısında da hedef olarak seçtiği Al-Karama Mahallesi'ni tamamen yok etmişti.İsrail savaş uçakları 9 Ekim'de ise Gazze'nin batısındaki Nasr Mahallesi'nde Şaban ailesinin evini hedef almış, ailenin tüm fertleri saldırıda hayatını kaybetmişti.Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli 'El-Beşiti' ailesinin yaşadığı ev 12 Ekim'de vurulmuş saldırıda 'El-Beşiti' ailesinden anne, baba ve 7 çocuk olmak üzere 9 kişi yaşamını yitirmişti.Hava saldırısında 'El-Beşiti' ailesinin yaşadığı ev tamamen yıkılırken çevredeki yapılarda da hasar oluştu.Öte yandan, Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü de İsrail'in yoğun şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'nde binden fazla kişinin enkaz altında kaldığını tahmid ettiklerini açıkladı.İsrail Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ederken ortaya çıkan görüntüler trajedinin boyutlarını ortaya koyuyor.Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ailelerin, ölmeleri durumunda teşhis edebilmeleri için çocukların avuçlarının içine isimlerini yazdığı görüldü.Gazze'deki saldırılarda yaralanan yüzlerce çocuk bölgede henüz İsrail tarafından bombalanmayan hastanelerde tedavi edilmeye çalışılıyor.Çocukların gözlerinde acı ve korku yürekleri dağlıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye tüm uzmanlık alanlarından sağlık ekiplerinin gönderilmesi için dünya ülkelerine acil çağrıda bulundu.İsrail'in hastanelerin boşaltılmasını istemesi 'Vicdansızlığın bu kadarına da pes' dedirtti.İsrail ordusunun sınır hattına yığınağı dün de devam etti. Kara harekatı için oluşturulan 8 cephede bekleyiş sürüyor.Denizden ve havadan saldırı için de hazırlıkların tamamlandığı belirtildi. İsrail'in sürekli saat verdiği halde kara harekatını başlatmaması dikkat çekiyor.İsrail'in 2014'teki gibi kara harekatında ağır kayıplar vermemek için hava koşulları ve benzeri nedenler öne sürerek harekatı ertelediği bir yandan da tankları bir ileri bir geri hareket ettirerek gözdağı vermek istediği yorumları yapılıyor.Dokuz gündür Gazze'yi yerle yeksan eden İsrail, hedeflediği mahalleri içinde yaşayan insanlarla birlikte adeta haritadan sildi.Saldırılarda tüm fertleri öldürülen 500 kişilik 47 aile nüfus kayıtlarından silindi.Etnik temizlik planı uygulayan İsrail, kuzeyden güneye kendi çizdiği rotada tehcire zorladığı Filistinlileri de tuzağa düşürdü.Konvoylar halinde güneye giden aileleri bombalayan İsrail, yüzlerce çocuğu ve kadını katletti.