HDP kongresinde Abdullah Öcalan paçavrasını açtı: Cezaevini boyladı

2023 seçimlerinin ardından yenilgiye uğrayan tarafta değişim esintileri yaşanmaya devam ediyor.Büyük seçimlerde yenilgilerine bir yenisini ekleyen muhalefetin gizli ortağı da değişimden nasibini aldı.PKK'nın siyasi ayağı HDP olağan kongresini gerçekleştirdi.Ankara'da düzenelen kongrede partinin adı Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirildi.Partinin yeni eş başkanları ise Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç ve Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan oldu.Bir diğer yandan HDP'nin kongresinde yine PKK sempatizanları belirdi.Kongrede terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtıkları gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.