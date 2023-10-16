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HDP'den PKK medyası üzerinden CHP'ye ittifak mesajı: Seçeneğiniz olacağız

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP/Yeşil Sol Parti yine ismini değiştirerek HEDEP yaparken, PKK medyası üzerinden koltuk mücadelelerini yaşandığı CHP'ye "Seçeneğiniz olacağız, bize mecbursunuz" mesajı verdi.

HDP'den PKK medyası üzerinden CHP'ye ittifak mesajı: Seçeneğiniz olacağız
Ekleme: 16.10.2023 - 13:35 Güncelleme: 16.10.2023 - 13:36 / Editör: Ozge Selin
HDP'den PKK medyası üzerinden CHP'ye ittifak mesajı: Seçeneğiniz olacağız
28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Türkiye, 31 Mart 2024'te yine sandık başına giderek yerel yönetimleri belirleyecek.

Seçim hezimetini yaşayan CHP'de ise koltuk mücadeleleri devam ederken yerel seçimlerde de yeni bir hezimetin yaşanması korkusu hakim.

Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlattığı değişim atağı başarısız olunca dümeni İstanbul'a kıran Ekrem İmamoğlu 'Partiler üstü İstanbul ittifak' diyerek hem İYİ Parti'ye hem de HDP'ye yine göz kırpmıştı.

Muhalefette bu belirsizik sürerken terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP/Yeşil Sol Parti'nin isim değiştirerek ilan ettiği HEDEP'ten CHP'ye 'ittifak' için ilk mesaj geldi.

"Seçeneğiniz olacağız"
Teröristbaşı Öcalan'a özgürlük istenen, bölücü eylem ve söylemlerin kayıtlara geçtiği HDP/ Yeşil Sol Parti'nin HEDEP ismini aldığı kongrede konuşan eş sözcü İbrahim Akın, CHP'ye "Seçeneğiniz olacağız, bize mecbursunuz" mesajı verdi.

Akın "Seçeneksiz kalan muhalefetin seçeneği olacağız; kongre bu iddianın mesajını verdi" açıklamasında bulundu.
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