Hakan Fidan Lübnan'a gidiyor

İsrail-Filistin çatışması yeniden büyük bir savaşa dönerken, Lübnan Hizbullah'ının da savaş dahil olacağı ve İran'ın da rol alacağı endişesi arttı.Batılı devletlerin savaş gemilerini bölgeye sevk etmesi tansiyonu artırırken, Türkiye'nin savaşı daha fazla kan dökülmeden bitirme çabaları devam ediyor.Hakan Fidan, Lübnan'a gidecekDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib'in davetine icabetle 17 Ekim 2023 tarihinde Lübnan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.