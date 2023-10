Gazze'de muhabir İsrail’in bebek katliamını kan donduran sözlerle anlattı! ‘Burada kafası kopmuş onlarca çocuk var!’

Gazze'de sivil halkı hedef alan saldırılarının 10. gününde bulunan İsrail, büyük bir katliama imza atıyor. Uluslararası kuruluşların tüm çağrılarına rağmen Filistin halkına karşı imza attığı soykırımdan vazgeçmeyen İsrail, ev hastane okul ayırt etmeden Gazze'deki her noktayı vuruyor.Ateşkes çağrılarını kabul etmeyen ve kıyıma devam eden İsrail çocukları da katlediyor. Gazze'ye saldırılarının ilk günlerinde Batı medyasına servis ettiği İsrailli çocuklar ölüyor haberleri uluslararası kuruluşlarca da yalanlanan İsrail, Filistinli çocukları gözünü kırpmadan katlediyor.Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında 2 bin 750 Filistinlinin öldüğünü, 9 bin 700'ünün yaralandığını açıkladı.Yalnızca sivilleri hedef almakla kalmayan İsrail, savaş suçu sayılan kimyasallar da kullanıyor. Uluslararası Af Örgütü, dün, İsrail ordusunun Gazze'de yoğun nüfuslu sivil bölgelerde kullandığı beyaz fosfora dair kanıtlar yayımlamıştı.Gazze'deki Durra Çocuk Hastanesi'nin 13 Ekim'de İsrail savaş uçakları tarafından atılan fosfor bombalarıyla vurulduğu bildirilmişti. Filistin Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan, "İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosforu kullanıyor." paylaşımı yapılmıştı.Aileleri, kadınları çocukları katleden İsrail bununla yetinmeyip ateşkes çağrılarına kulak tıkadı ve hastanelerin dahi boşaltılmasını aksi takdirde daha yoğun saldırıların yaşanacağı tehdidinde bulundu.Gazze'de İsrail'in yürüttüğü soykırım içler acısı yüzü ise canlı yayında bir muhabirin sözleriyle aktarıldı.Gazze'de bulunan El Aksa Şehitleri Hastanesi'nden canlı yayın yapan Çin Devlet Televizyonu CGTN muhabiri, işgalci İsrail'in bebek katliamını kan donduran sözlerle anlattı.Hastane önünden canlı yayın yapan muhabir, kendi gözleriyle 10'dan fazla başı kopmuş Filistinli çocuk gördüğünü söyledi.Yaşanan dehşeti anlatırken oldukça zorlanan muhabir, "Şu an ailelerin, çocukların kadınların hastaneye akın ettiğini söyleyebilirim.İsrailli güçler Gazze'nin güneyinde bulunan sivil evlere hava saldırısı düzenledi. Ben bizzat gözlerimle gördüm, şunu söyleyebilirim ki 5 yaşın altındaki en az 10 Filistinli çocuğun kafası kopmuş halde." ifadelerini kullandı."Buradaki durum tarif edilemez. Burada resmen katliam, kıyım yaşanıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklamalara göre sadece Gazze'deki ölü sayısı 2 bin 215'i geçti.Ama şu an hastanenin önünde şahit olduğum manzaradan da şunu söyleyebilirim ki ölü sayısı hızla yükseliyor." diyen muhabir, yaşananları savaş değil katliam olarak nitelendirdi."Aileler, çocuklar öldürülmüş halde. Daha önce asla böyle bir duruma şahit olmamıştım. Gazze'deki saldırıları yıllardır rapor ediyorum. Ama şimdi burada yaşanan şey katliam" diyen muhabirin sözleri yaşanan dehşeti de gözler önüne serdi.