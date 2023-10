Gazze'de insanlık suçu işleniyor! 'Ateşkes sağlandı' sözlerine İsrail'den yalanlama

Gazze'de adeta bir insanlık suçu işliyor. İsrail, tarihin görüp görebileceği en büyük kıyımlardan birini gerçekleştirirken de dünyanın kendisine yaptığı uyarılara kulak asmıyor.İşte dakika dakika Gazze'de yaşananlar:Ateşkes sağlandı iddialarına ise İsrail'den yalanlama geldi. Yapılan açıklamada 'Şu anda ateşkes ve insani yardım olmayacak' dedi.ABD, İsrail ve Mısır Gazze'nin güneyinde ateşkesin 09.00'da başlaması için anlaşma sağladı.İşgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentine bağlı Ukbet Cebr Mülteci Kampı'nda bir Filistinli, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.Filistin resmi haber ajansı Wafa'nın haberine göre, Ukbet Cebr Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinlilerle çıkan çatışmada Muin Damu adlı genci gerçek mermiyle vurdu.Bölgedeki yerel kaynaklardan alınan bilgide, Damu'nun sıfır mesafeden başından vurulduğu ve birkaç yerinden daha yaralandığı belirtildi. İsrail askerleri, kampa baskında ayrıca, 6 Filistin vatandaşını da gözaltına aldı.Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Gazze Şeridi'nde 50 bin hamile kadının temel sağlık hizmetlerinden mahrum olduğunu bildirdi. UNFPA'nın X platformundan yaptığı açıklamaya göre, Gazzeli 5 bin 500 hamile kadın bu ay doğum yapacak.Gazzeli hamile kadınların, acil korumaya ve sağlık gözetimine muhtaç oldukları belirtilen açıklamada, tüm taraflara uluslararası insan haklarına bağlı kalmaları tavsiye edildi.Öte yandan CNN televizyon kanalına konuşan BM Nüfus Fonu Müdürü Dominic Allen, Gazze'de sağlık sisteminin hassas ve yıkılmak üzere olduğunu söyledi.Allen, 'Bu hamile kadınlar için büyük endişe duyuyoruz. Gidecek bir yerleri yok' diyerek Gazzeli hamile kadınların içinde bulunduğu zor durumu aktarmaya çalıştı.'Gazze'ye insani yardımların geçişine izin verilmesi zorunlu' diyen Allen, hayat kurtaran bu sağlık hizmetlerine hamile kadınların mutlaka ulaşması gerektiğini vurguladı.Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'nde tüm hastanelerdeki yakıt rezervlerinin sadece 24 saat içinde tükeneceği uyarısında bulundu.OCHA, X platformundaki paylaşımında Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerde yakıt rezervlerinin yaklaşık 24 saat yetebileceğini duyurdu.OCHA ofisinden Gazze'deki duruma ilişkin günlük raporda, yedek trafoların durmasının binlerce insanın hayatını tehlikeye atabileceği belirtildi.Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, raporda, Gazze'de benzeri görülmemiş 'insanlık dışı' durumun ciddiyeti ve temel tedariklerin tükenmesi konusunda uyardı.İsrail ordusunun, gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hava saldırılarıyla bombalamaya devam ettiği bildirildi.Gazze'deki görgü tanıklarının ifadelerine göre, bombardımana maruz kalan bölgelere giden acil yardım ve kurtarma ekipleri, Cela Caddesi'nde İsrail uçaklarının hedefi oldu.İsrail uçakları tarafından saldırıya uğrayan sivil savunma ve acil servis ekiplerinden ölenler ve yaralananlar oldu.Kentin kuzeydoğusundaki Tuffah Mahallesi'ne uzanan saldırılarda yaralananlar oldu, kuzey bölgelerinde gökyüzünü aydınlatan ışık bombaları atıldı.Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının derhal durması ve acil insani yardım koridorlarının açılmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.Filistin haber ajansı Wafa'nın haberine göre, Abbas, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede Abbas, 'İsrail'in Gazze'ye saldırısı derhal durmalı. Filistinlilerin himaye edilmesi ve Gazze'ye insani yardım koridorlarının açılmasına izin verilmesi ve oradaki vatandaşlara su elektrik ve yakıt ulaştırılması gerekir.' dedi.Gazze'den halkın zoraki göç ettirilmesine tümüyle karşı olan Abbas, bunun ikinci Nekbe olacağını vurguladı.Abbas, her iki taraftan da sivillerin öldürülmesine karşı olduğunu belirterek, her iki tarafa da tutuklu, esir ve sivillerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.Şiddete karşı olduğunu tekrar ederek, Hamas'ın Filistin halkını temsil yetkisinde olmadığına işaret eden Abbas, 'İşgali sonlandıracak olan, siyasi çözümün zorunluluğudur. Filistin halkının tek meşru temsilcisi, kararları, programları ve politikaları ile Filistin Kurtuluş Örgütü'dür. Başka bir örgütün politikaları değildir.' ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin büyük hata olacağını belirtti.Biden, CBS News kanalının '60 Minutes' programına konuk oldu.İsrail'in Gazze'de 'savaş kurallarına' uyacağına inandığını vurgulayan Biden, böylelikle masum Gazze halkının gıda, su ve ilaçlara erişimi olacağını dile getirdi.Biden, 'Şu noktada İsrail'in Gazze'yi işgalini destekler misiniz?' sorusuna, 'Bunun büyük bir hata olacağını düşünüyorum. Bana göre, Gazze'de olanlar aşırılıkçı Hamas'la ilgili. Tüm Filistin halkını temsil etmiyor. İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi hata olur. Ama girip Hizbullah ve Hamas gibi aşırılıkçıları yok etmesi gerekiyor.' değerlendirmesinde bulundu.Hamas'ın tamamen yok edilmesi gerektiğini ancak Filistin yönetimi ve devleti için bir yol olması gerektiğini belirten Biden, 'Bu yol, iki devletli çözümdür ve on yıllardır ABD'nin politikası haline gelmiştir. İsrail'in yanında 5 milyon Filistinliye bağımsız bir devlet oluşturacaktır.' diye konuştu.: Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Gazze'de kendilerine bağlı okul ve binalarda en az 400 bin yerinden edilmiş kişinin bulunduğunu duyurdu.UNRWA, X platformundan yaptığı paylaşımda, yaşlı kadın ve çocukların temel insani onurlarından mahrum edilmiş 400 bin kişinin Gazze'deki binalarına geldiğini, bunun tümüyle bir utanç olduğunu belirtti.Paylaşımda, 'Bizler örgütte çalışan 14 arkadaşımızı kaybettiğimizden dolayı üzgünüz' ifadelerine yer verildi.UNRWA daha önce çalışanlarından 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas'a tüm rehineleri derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakma, İsrail'e ise Gazze Şeridi'ne 'insani yardım için hızlı ve engelsiz erişime' izin verme çağrısında bulundu.İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas'a tüm rehineleri derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakma, İsrail'e ise Gazze Şeridi'ne 'insani yardım için hızlı ve engelsiz erişime' izin verme çağrısında bulundu. Guterres, 'Bunlar pazarlık malzemesi olmamalı ve uygulanmalı. Çünkü yapılacak doğru şey bu' ifadelerini kullanarak, 'Gazze'de su, elektrik ve diğer temel kaynaklar tükeniyor. BM'nin Mısır, Ürdün, Batı Şeria ve İsrail'de gıda, su, gıda dışı ürünler, tıbbi malzeme ve yakıt stokları bulunuyor. Bu ürünler birkaç saat içinde gönderilebilir. Teslimatı sağlamak için sahadaki özverili personelimiz ve STK ortaklarımızın bu malzemeleri Gazze'ye ve Gazze geneline güvenli bir şekilde ve ihtiyaç sahiplerine hiçbir engel olmadan ulaştırabilmesi gerekiyor' dedi.