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EURO 2024'e katılmayı garantileyen ülkeler hangileri? EURO 2024'te kaç takım olacak?

Futbolseverler EURO 2024'e katılmayı garantileyen ülkeler hakkında aramalarına hız kazandırdı. İşte turnuvaya katılmayı garantileyen ülkeler..

Ekleme: 16.10.2023 - 09:55 Güncelleme: 16.10.2023 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
EURO 2024'e katılmayı garantileyen ülkeler hangileri? EURO 2024'te kaç takım olacak?A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'e katılmayı garantilemesinin ardından turnuvaya katılacaklar takımlar merak uyandırmaya başladı.

EURO 2024 elemeleri D grubu yedinci maçında Letonya'yı 4-0 yenen A Milli takımımız Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e katılmaya hak kazandı.

Milli takımımızın turnuvaya katılmayı garantilemesinin ardından EURO 2024'e katılmayı garantileyen ülkeler hakkında aramalar hız kazandı.

Bilindiği üzere EURO 2024 finallerinde 24 takım mücadele edecek. Bu 24 takımın 20'si EURO 2024 eleme grubu maçları sonrası belirlenecek.

10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

EURO 2024'e katılmayı garantileyen ülkeler

EURO 2024 eleme grubu maçlarının ardından finallere katılmayı başaramayan takımlar arasından, 2022/23 UEFA Uluslar Ligi A, B ve C Liglerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek Play-Off maçlarının ardından 3 takım daha Almanya'daki final turnuvasına katılmaya hak kazanacak. Ev sahibi Almanya'nın da doğrudan katılımıyla 24 takım tamamlanmış olacak.

Şimdiye kadar 7 takım EURO 2024'e katılmayı garantiledi. İşte o ülkeler..

- Türkiye

- Almanya

- Portekiz

- Fransa

- Belçika

- İspanya

- İskoçya
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