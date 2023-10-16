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Dünyaya naklen soykırım! İsrail durdurulmazsa durum kontrolden çıkacak

Gazze'ye 10 gündür ölüm kusan, aileleri topluca katleden, hastaneleri bombalayan, çoğu çocuk ve kadın binlerce sivili hunharca öldüren İsrail'e dur diyen yok. Dünya İsrail'in soykırımını naklen seyrediyor. BM bile "insanlık sınıfta kaldı" diye isyan etti

Dünyaya naklen soykırım! İsrail durdurulmazsa durum kontrolden çıkacak
Ekleme: 16.10.2023 - 09:17 Güncelleme: 16.10.2023 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
Dünyaya naklen soykırım! İsrail durdurulmazsa durum kontrolden çıkacak
İsrail bütün uluslararası uyarılara rağmen dünyanın gözleri önünde abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana gece gündüz aralıksız bomba yağdırıyor.

Dünyaya naklen soykırım! İsrail durdurulmazsa durum kontrolden çıkacak

İsrail suyunu, elektriğini ve tüm yaşam malzemesini kestiği Gazze Şeridi'nde katliamına devam ederken yakıt ve enerjisi tükenmek üzere olan hastanelerde büyük dram yaşanıyor.

Morglara dönüşen hastanelerde zamana karşı yarış başladı. Gazzelilere güneye gidin uyarısı yapan ancak kaçan insanların konvoyunu dahi vuran İsrail yüzlerce tank ve binlerce askeri yığdığı sınırda namlular sivillere doğrultmuş vaziyette kara harekâtı için bekliyor.

Dünyaya naklen soykırım! İsrail durdurulmazsa durum kontrolden çıkacak

Uluslararası kuruluşlar ise İsrail'in barbarlıkta sınır tanımayan vahşeti nedeniyle peş peşe uyarılarda bulunuyor. 'En kötüsünü henüz görmedik' diyen BM son bir haftada yaşananlar nedeniyle 'insanlık sınavı geçemedi' değerlendirmesinde bulundu.

İsrail şiddetiyle ilgili açıklama yapan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, 'Korkarım en kötüsünü henüz görmedik' ifadeledini kullandı.

'YAŞANMAZ HALE GELDİ'

Gazze'deki hastanelerde ilaçların azaldığını ve morgların taştığını belirten Graffiths, 'Gazze'deki kritik durum hızlıca yaşanmaz hale geliyor' dedi.

Dünyaya naklen soykırım! İsrail durdurulmazsa durum kontrolden çıkacak

Sivillerin ve sivil altyapıların korunması gerektiğinin altını çizen Griffiths, 'Geçen hafta insanlık için bir sınavdı ve insanlık sınavı geçemiyor' değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, bölgedeki çatışmanın yayılma riskine karşı uyardı.

'ÖLÜM CEZASINA EŞDEĞER'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in Gazze'deki hastanelerin boşaltılmasına yönelik baskısına tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada hastaların ve sağlık çalışanlarının zorla tahliye edilmesinin, mevcut insani ve halk sağlığı felaketini daha da kötüye götüreceği kaydedildi.

Dünyaya naklen soykırım! İsrail durdurulmazsa durum kontrolden çıkacak

Tahliyenin hastanelerde kuvözdeki yeni doğanlar ve yoğun bakımdaki insanlar dahil iki binden fazla hasta için 'ölüm cezasına eşdeğer olduğu' aktarıldı.

İnsani yardım kuruluşları ise zoraki tahliyenin tarifsiz insani acılara neden olacağı uyarılarında bulundu. Öte yandan İsrail savaş uçaklarının Gazze kentindeki El-Ehali Hastanesini bombaladığı bildirildi.

'İSRAİL DURDURULMAZSA DURUM KONTROLDEN ÇIKACAK'

İsrail ordusu Gazze'de kapsamlı bir kara harekatına hazırlanırken, şiddetin daha geniş bir coğrafyaya yayılma tehlikesi konusunda İran'dan yeni bir uyarı geldi.

İran, Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla İsrail'e mesaj göndererek, 'Gazze'ye saldırıların devam etmesi halinde müdahale etmek zorunda kalacağını' bildirdi.

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği de sosyal medyadan bir paylaşım yaparak İsrail'in Gazze'deki savaşı ve insani suçların önüne geçilmemesi halinde, durumun kontrolden çıkabileceğini, bu durumun da kapsamlı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Dünyaya naklen soykırım! İsrail durdurulmazsa durum kontrolden çıkacak

UNICEF'TEN ATEŞKES ÇAĞRISI UNICEF'TEN ATEŞKES ÇAĞRISI

Bırleşmış Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), ateşkes çağrısı yaptı. Gazze Şeridi'ndeki çocukların durumunun 'felaket' olarak nitelendirildiği açıklamada, 'UNICEF Gazze Şeridi'ndeki çocukların kritik ihtiyaçlarına yanıt veriyor ancak erişim giderek zorlaşıyor ve tehlikeli hal alıyor.

Çocuklara ulaşmak için acil insani ateşkese ihtiyacımız var' denildi. Papa Franciscus ise Gazze'de insani koridor açılmasını istedi AB, çatışmaların ilk günü itibarıyla Hamas'a tepki gösterirken, İsrail'e destek açıklamaları yapmıştı.

Dünyaya naklen soykırım! İsrail durdurulmazsa durum kontrolden çıkacak

Geçtiğimiz günlerde İsrail'in kendini savunma hakkı var diyen AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, şimdi de AB'nin Gazze'ye yapacağı yardımları 50 milyon euro artırarak, 75 milyon euroya çıkaracağını açıkladı

YERLERDE SÜRÜKLEDİLER

Her fırsatta 'insan hakları' ve 'ifade özgürlüğünden' bahseden Avrupa ülkelerinin iki yüzlülüğü bir kez daha gözler önüne serildi.

İsrail'in Filistin'deki katliamına destek veren Avrupa ülkeleri, kendi ülkelerinde Filistin'e desteği yasakladı. İsrailliler bile sokaklara dökülüp İsrail hükümetine tepki gösterirken 'sözde özgür Batı', Filistin'e destek verenlere sert uygulamalarda bulundu.

Fransa hükümeti birçok kentinde Filistin ile dayanışma gösterilerini yasaklasada önceki gün yüzlerce kişi başkenti Paris'te Filistin'e destek için bir araya geldi. Ancak Fransız polisinin göstericilere müdahalesi sert oldu.

Almanya'da birçok şehirde Filistin yanlısı gösteriler, 'Kamu düzenini bozma, güvenlik endişeleri ve Yahudi karşıtı açıklamalar' riski bahanesiyle yasaklandı.

Dünyaya naklen soykırım! İsrail durdurulmazsa durum kontrolden çıkacak

Frankfurt, Berlin ve Münih'te yasağa rağmen gösteri yapmak isteyen çok sayıda kişi geçici olarak gözaltına alındı. Öte Frankfurt Kitap Fuarı'nda ise Filistinli yazar Adania Shibli'ye ödül verilecek tören ertelendi.

İngiltere'nin başkenti Londra önceki gün düzenlenen Filistin'le dayanışma yürüyüşünde 15 kişi gözaltına alındı.

MÜSLÜMANLAR GAZZE İÇİN AYAKTA

Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar İsrail'in katliam yaptığı Filistin halkı için sokağa İndi.

Avustralya'nın birçok kentinde Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. Binlerce kişi 'sivillere yönelik şiddeti' kınayan sloganlar attı.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde on binlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı.

Dünyaya naklen soykırım! İsrail durdurulmazsa durum kontrolden çıkacak

Tunus'ta binlerce kişi Filistin halkı ile dayanışma için gösteri düzenledi. Göstericiler, 'Halk Filistin'in özgürlüğünü istiyor' ve 'Gururumuz Gazze' yazılı pankartlar taşıdı.

Fas'ın başkenti Rabat'ta,'Fas halkı, İsrail ile normalleşmeye karşı Aksa Tufanı'nın yanındadır' sloganıyla gösteri yapıldı.

Güney Amerika ülkesi Şili'deki gösterilerde Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekildi. Eylemciler, saldırıların bir an önce durdurulmasını talep etti.

SUYU SİLAH OLARAK KULLANIYOR

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir milyondan fazla sivili yerinden etmek için yalnızca güney bölgesine su vermeyi kabul etti.

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, konuya ilişkin, 'Karar, sivillerin Gazze Şeridi'nin güneyine itilmesi sonucunu doğurmanın, elektrik, su ve yakıt alanlarında genel kuşatmanın sıkılaştırılmasını mümkün kılmanın yanı sıra İsrail ordusunun, Hamas altyapısına operasyon yapmasını kolaylaştıracak' ifadelerini kullandı

GAZZE İÇİN İSTİFA ETTİ

Hollanda'nın ilk kadın başörtülü milletvekili olan Amsterdam doğumlu Fas kökenli Kauthar Bouchallikht, partisinin İsrail yanlısı tutumuna tepkisini milletvekili adaylığından çekilerek verdi.
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