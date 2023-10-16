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Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Sarayköy ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki Onur Kiriş (24) ile Ümit Keklik (26) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Ekleme: 16.10.2023 - 16:20 Güncelleme: 16.10.2023 - 16:24 / Editör: Ozge Selin
Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
Kahreden kaza, saat 02.00 sıralarında Duacılı Mahallesi Kelleci yolunda Tuğla Ocağı mevkisinde meydana geldi. Kelleci Mahallesi istikametine giderken Hüdai Cesur'un kontrolünü yitirdiği 20 AHY 730 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki Onur Kiriş'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Araçta sıkışan sürücü Cesur ile Ali Nazlı, Mehmet Dambasan ve Ümit Keklik itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Denizli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ümit Keklik de kurtarılamadı.

Yapılan incelemenin ardından Onur Kiriş'in cenazesi otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor...

Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

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