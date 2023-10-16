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Bunun adı alçaklık! İsrail insan kıyımında sınır tanımıyor: Gazze’de içinde yaralıların olduğu ambulansa saldırdı

Filistin halkını kadın çocuk yaşlı demeden katleden İsrail, saldırılarında akılalmaz vahşeti yaşatıyor. Sivil yerleşimleri ve hastaneleri hedef aldığı bilinen İsrail'in çocukları da katlettiği belgelendi. Gazze halkına insani yardıma izin vermeyen ve bölgeyi boşaltmak için sivil halka zulmeden işgalci İsrail bir insanlık suçuna daha imza attı. İçinde çocuk ve yaralıların bulunduğu bir ambulans füzelerin hedefi oldu.

Bunun adı alçaklık! İsrail insan kıyımında sınır tanımıyor: Gazze’de içinde yaralıların olduğu ambulansa saldırdı
Ekleme: 16.10.2023 - 16:58 Güncelleme: 16.10.2023 - 17:18 / Editör: Ozge Selin
Bunun adı alçaklık! İsrail insan kıyımında sınır tanımıyor: Gazze’de içinde yaralıların olduğu ambulansa saldırdı
İşgalci İsrail Gazze'de soykırıma devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda Gazze'yi yerle bir eden, 3 bine yakın Filistinlinin ölüm fermanına imza atan İsrail, insanlık dışı saldırılarında durmak bilmiyor. Gazze'nin işgalini tamamlamak için Gazze halkını evlerini terk etmeye zorlayan İsrail, ateşkes çağrılarını da yanıtsız bıraktı. Bölgeye gidecek insani yardımlara da engel olan İsrail sivil yerleşimleri vuruyor.

Hastaneleri dahi füzeyle vuran İsrail kuvvetleri bir savaş suçu daha işledi. Bölgeden gelen görüntülere göre İsrail kuvvetleri, içinde yaralı ve çocukların bulunduğu ambulansı hedef aldı.

Bunun adı alçaklık! İsrail insan kıyımında sınır tanımıyor: Gazze’de içinde yaralıların olduğu ambulansa saldırdı

Saldırılarda yaranan sivilleri taşıyan ambulans, İsrail füzelerinin hedefi oldu.

Bunun adı alçaklık! İsrail insan kıyımında sınır tanımıyor: Gazze’de içinde yaralıların olduğu ambulansa saldırdı


23 AMBULANS KULLANILMAZ HALE GETİRİLDİ

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, Gazze'de hasta ve yaralılara korunma sağlanması çağrısı yapıp, 'Gazze Şeridi'nde 15 tıp merkezi hasar gördü, Beyt Hanun Hastanesi ve Durra Çocuk Hastanesi hizmet vermeyi durdurdu, 28 sağlık personeli şehit oldu, onlarcası yaralandı. 23 ambulans kullanılmaz hale geldi.' ifadelerini kullandı.

Bunun adı alçaklık! İsrail insan kıyımında sınır tanımıyor: Gazze’de içinde yaralıların olduğu ambulansa saldırdı

Filistin Kızılayı, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında sağlık ekiplerinden 4 kişinin öldüğünü, 5'inin yaralandığını belirtti. Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında sağlık personeli ile ekipmanlara yönelik 17 ihlal gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında 4 ambulans görevlisinin hayatını kaybettiği, 5'inin yaralandığı aktarıldı.

Kızılaya ait 8 ambulansın saldırılarda hasar aldığı belirtilen açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kızılay merkez binası ile acil operasyon odasının ağır hasar gördüğü ifade edildi.

Bunun adı alçaklık! İsrail insan kıyımında sınır tanımıyor: Gazze’de içinde yaralıların olduğu ambulansa saldırdı

Filistin Haber Ajansı WAFA'nın 14 Ekim'deki haberine göre Kızılay, 'kurumun tesislerinin, ekiplerinin ve misyonlarının uluslararası hukuk ve Cenevre Sözleşmeleri uyarınca tam koruma ve güvenliğinin sağlanması' çağrısında bulunmuştu.


Bunun adı alçaklık! İsrail insan kıyımında sınır tanımıyor: Gazze’de içinde yaralıların olduğu ambulansa saldırdı
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