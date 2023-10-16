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Bakan Koca açıkladı: İzmir Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir Şehir Hastanesi'nin bugün hasta kabulüne başlayacağını duyurdu.

Ekleme: 16.10.2023 - 09:32 Güncelleme: 16.10.2023 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca açıkladı: İzmir Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Şehir Hastanesi'nin bugün hasta kabulüne başlayacağını duyurdu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2 bin 60 yataklı İzmir Şehir Hastanesi'nin, ileri tıp teknolojilerine ve gelişmiş olanaklara sahip olduğunu belirtti.

Bakan Koca açıkladı: İzmir Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyor

Toplam kapalı alanı 628 bin 15 metrekare olan hastanenin, 337 polikliniği, 54 ameliyathanesi, 374 yoğun bakım ve 30 diyaliz yatağının bulunduğu bildiren Koca, şunları kaydetti:

Bakan Koca açıkladı: İzmir Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyor

'İzmir Şehir Hastanesi, genel hastane ile birlikte kadın doğum ve çocuk hastanesi, kalp damar ve kardiyoloji hastanesi, onkoloji hastanesi, fizik tedavi hastanesi, adli psikiyatri hastanesi, kemik iliği merkezi, organ nakli merkezi, inme merkezi, uyku merkezi ve iperbarik oksijen tedavi merkezini içeriyor. Yarın, İzmir için sağlıkta yeni bir gün olacak. İzmir Şehir Hastanesi yarın hasta kabulüne başlıyor. İzmir Şehir Hastanesi hayırlı olsun.'

Bakan Koca açıkladı: İzmir Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyor

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