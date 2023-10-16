Aydın açıklarında 91 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik gemisi (TCSG-74) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 4 can salı içerisindeki toplam 91 düzensiz göçmen kurtarıldı.Ayrıca Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu (KB-4) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 24 düzensiz göçmen yakalandı.Yakalanan ve kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.