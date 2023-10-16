Asgari ücret için ilk rakamlar geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret talimatı verdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret ve emekliye zam için yıl başında kapsamlı bir düzenleme yapılacağı sinyali verdi. 2023 yılının son çeyreğine girilirken, 'Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını artırdı. Asgari ücret Temmuz döneminde yüzde 34'lük artışla net 11.402 TL'ye yükseltildi. Öte yandan asgari ücret Ocak zammı belirlenirken önemli belirteç olan rakamlar belli oldu. İşte yeni asgari ücret tablosu...
Asgari ücret Temmuz zammı ile beraber yüzde 34'lük artışla net 11.402 TL, brüt ise 13.414 TL seviyesine yükseldi. Asgari ücret ve emekliye zam konusunda açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, yıl başında gerekli adımların atılacağını açıkladı. Asgari ücret ve emekli zammı konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordineli olarak çalışıyor. Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte yeni brüt, net asgari ücret hesaplama tablosu...
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI
2024 yıl başında uygulanacak maaş zammı düzenlemeleri için geri sayım başladı. Asgari ücret ve emekli zammı düzenlemeleri hakkında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan kimsenin enflasyona ezdirilmeyeceğinin altını çizdi.
Erdoğan, 'Enflasyonun üstesinden gelecek bir program uyguluyoruz. Hükümet olarak aldığımız tedbirlerin etkisini görmeye başladık, millet destek verdikçe süreç hızlanacaktır. Hem çalışanlarımızın hem emeklilerimiz için gerekli düzenlemeleri yılbaşında yapacağız' dedi.
MİLYONLARIN ALIM GÜCÜ ARTACAK
Enflasyonun altında kalmayacak asgari ücret, emekli zammı ve memur maaş düzenlemeleriyle önce vatandaşın alım gücü artırılacak
Sıkı para politikaları ve koordineli maliye politikaları ile enflasyonun beli kırılarak artan alım gücü korunacak
İhracata destek politikaları sürecek ve böyle enflasyon düşerken hem de ekonomik büyümedeki ivme korunacak
1. ADIM: 5.000 TL CUMHURİYET İKRAMİYESİ
Meclis'te yeni yasama dönemi başladı. Ekim ayının ilk Kabine Toplantısı sonrası, emekliye 5000 TL ikramiye müjdesini Başkan Erdoğan verdi. Emeklileri rahatlatacak ilk düzenleme için bütçe sonuna kadar zorlandı. Cumhuriyet ikramiyesi 12,2 milyon çalışmayan emekliyi ilgilendiriyor. Düzenlemenin maliyeti ise 61 milyar TL oldu.
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
5000 TL emekli ikramiyesi Kasım ayının ilk yarısında hesaplarda olacak. Erdoğan, emeklilerle ilgili durumun yılbaşında tekrar gözden geçirileceğini de sözlerine ekledi.
2. ADIM: EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRET ZAMMI OLACAK
Asgari ücret, memur maaşları, en düşük emekli maaşı ile tüm emekli maaşları Ocak ayında yeniden artacak. Ocak sonrası dönem için asgari ücret, memur ve emekli maaşları için yeni sistemin devreye girmesi bekleniyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni dönemde artık 'Enflasyon beklentileri'ne göre ücret düzenlemelerinin yapılacağının sinyalini verdi. Başkan Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gerekli talimatını verdi.
Emekli ve memur Ocak zammı öncesi ilk düzenleme asgari ücret zammı olacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanacak. Asgari ücret Ocak 2024 zammı için 6 aylık enflasyon verileri önemli bir belirteç olarak masada yer alacak. Bir diğer veri de burada memur zammı olacak.
ENFLASYON ORANI VE ASGARİ ÜCRET ANKET ÇALIŞMALARI MÜZAKERE MASASINDA OLACAK
Enflasyon rakamları emekli ve memur zammının yanında asgari ücret de belirlenirken önemli bir kıstas olarak masaya gelecek. Enflasyon rakamlarının yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçi sendikaları ve işverenlerle ilgili gerekli anket çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu iki veri asgari ücret belirlenirken müzakere masasında yer alacak.
MİLYONLARIN MAAŞ ZAMMI TABLOSU
Merkez Bankası Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2023 yıl sonu enflasyon rakamlarının yüzde 67,22 olması bekleniyor. Bu beklentiye göre Tüketi Fiyatları Endeksi 1886,99 seviyesine yükselecek. Yine bu rakamlara göre:
6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 39,61
Refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 39,61
Ocak 2024'te toplu sözleşme zammı yüzde 15
Memur enflasyon farkı yüzde 31,70
Memur zammı ise yüzde 51,46
Ocak 2023'te asgari ücret net 5500 TL'den yüzde 54,54'lük artışla 8.500 TL'ye yükseldi. Ardından Temmuz döneminde Başkan Erdoğan'ın 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı ve parolasıyla asgari ücret yeni bir zam daha alarak net 11.402 TL'ye yükseldi. Böylece 2023 yılında asgari ücret için kümülatif (toplam) artış enflasyon rakamlarının üzerinde yüzde 107'yi aşmış oldu.
ASGARİ ÜCRET OCAK 2024'TE NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret mevcut durumda Temmuz ayında uygulanan ara zam ile net 11.402 olarak uygulanıyor. Yeni asgari ücret belirlenirken 3 başlık referans olacak:
6 aylık enflasyon rakamları ve memur zam beklentileri dikkate alındığında yüzde 39,61 ve yüzde 51,46 oranı yeni asgari ücret için zam müzakereleri olarak masada yer alacak. Kabaca yeni asgari ücret için yüzde 40, 45 ve 50 formülü üzerinde şekillenecek.
YENİ ASGARİ ÜCRET TABLOSU
Hesaplanan rakamlara göre net asgari ücret tablosu belli oldu.