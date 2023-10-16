Amansız hastalık aileyi esir aldı: Önce baba sonra ikiz kızı…

23 yaşındaki Esra Çelen lösemiye yakalandı. Tedavi altına alındı. Ancak son günlerde durumu ağırlaştı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İlik nakli de olan genç kız, dün sabah hayata gözlerini kapadı. Genç yaşta hayata gözlerini yuman Esra Çelen, Güneyyaka Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.Esra Çelen'in babası Yılmaz Çelen'in (43) de 2019 yılında aynı hastalığa yakalandığı ve dört sene süren tedavi sürecinin ardından 2020 yılında Dünya Kanser Günü'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.Lösemi hastalığını yenerek hayata tutunan kızı Ebru Çelen (25) ile aynı hastanede tedavi gören baba Yılmaz Çelen, o dönem gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Baba olarak kızımla yan yana yatmak beni çok üzüyor.Ailecek çok üzgünüz, diyecek hiçbir şeyim yok. Bizi sevenlerden destek bekliyoruz. Bir an önce uygun iliği bulup, kızımla beraber hayata tutunmak istiyoruz' demişti.Hayatını kaybeden Esra Çelen'in ablası Ebru Çelen'in de 16 yaşında lösemi hastalığına yakalandığı, 2020 yılında babası ile aynı hastanede tedavi gördüğü, yapılan ilik naklinin başarılı olmasının ardından hastalığı atlattığı ve sağlığına kavuştuğu öğrenildi.Lösemi hastası genç kız ve babası için Türkiye çapında 'Belki sensin, bilemezsin' sloganı ile kan bağışı kampanyası düzenlenmişti.