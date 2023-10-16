  • USD: 27,74 - 27,79
  • EURO: 29,23 - 29,28
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Amansız hastalık aileyi esir aldı: Önce baba sonra ikiz kızı…

Yürekleri yakan olay Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana geldi. Lösemi hastası babasını üç yıl önce Dünya Kanser Günü'nde kaybeden Esra Çelen, aynı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti…

Ekleme: 16.10.2023 - 13:01 Güncelleme: 16.10.2023 - 13:08 / Editör: Ozge Selin
Amansız hastalık aileyi esir aldı: Önce baba sonra ikiz kızı…23 yaşındaki Esra Çelen lösemiye yakalandı. Tedavi altına alındı. Ancak son günlerde durumu ağırlaştı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İlik nakli de olan genç kız, dün sabah hayata gözlerini kapadı. Genç yaşta hayata gözlerini yuman Esra Çelen, Güneyyaka Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Esra Çelen'in babası Yılmaz Çelen'in (43) de 2019 yılında aynı hastalığa yakalandığı ve dört sene süren tedavi sürecinin ardından 2020 yılında Dünya Kanser Günü'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Amansız hastalık aileyi esir aldı: Önce baba sonra ikiz kızı…

Lösemi hastalığını yenerek hayata tutunan kızı Ebru Çelen (25) ile aynı hastanede tedavi gören baba Yılmaz Çelen, o dönem gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Baba olarak kızımla yan yana yatmak beni çok üzüyor.

Ailecek çok üzgünüz, diyecek hiçbir şeyim yok. Bizi sevenlerden destek bekliyoruz. Bir an önce uygun iliği bulup, kızımla beraber hayata tutunmak istiyoruz' demişti.

Hayatını kaybeden Esra Çelen'in ablası Ebru Çelen'in de 16 yaşında lösemi hastalığına yakalandığı, 2020 yılında babası ile aynı hastanede tedavi gördüğü, yapılan ilik naklinin başarılı olmasının ardından hastalığı atlattığı ve sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

Lösemi hastası genç kız ve babası için Türkiye çapında 'Belki sensin, bilemezsin' sloganı ile kan bağışı kampanyası düzenlenmişti.

Amansız hastalık aileyi esir aldı: Önce baba sonra ikiz kızı…
Başkan Erdoğan Reisi ile görüştü
AK Parti'den Batı'ya tepki: Filistin’e destek gösterilerine baskı uygulamak kabul edilemez
HDP'den PKK medyası üzerinden CHP'ye ittifak mesajı: Seçeneğiniz olacağız
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu! 1 birim sadece Marmara ile ilgilenecek
Gazze'de insanlık suçu işleniyor! 'Ateşkes sağlandı' sözlerine İsrail'den yalanlama
Korkunç görüntüler ajanslara böyle yansıdı! İspanyol Bakan: Gazze'de planlı soykırım yapılıyor...
CHP'de toplu istifa! Partiyi topa tuttular
BM 'İnsanlık dışı' diyerek uyardı: Gazze hastanelerinde 24 saat yetecek yakıt var
Başkan Erdoğan'dan dünyaya su tasarrufu çağrısı!
İsrail'in kan donduran soykırım planı! Gazze imha kampı
ABD'de akıl almaz cinayet: Sırf Müslüman diye 26 yerinden bıçakladı
Dünyaya naklen soykırım! İsrail durdurulmazsa durum kontrolden çıkacak
Asgari ücret için ilk rakamlar geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret talimatı verdi
Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul ve Sinop'ta kafes operasyonu!
Kılıçdaroğlu kurultay öncesi partilileri alenen tehdit etti: Eleştireni atarım
İstanbul'da değişmeyen manzara! Metrobüs bozulunca seferler aksadı
İsrail vahşete devam ediyor! Savaş uçakları Gazze'de El-Ehali Hastanesi bombaladı
HDP Kongresi’nde skandal görüntü! Sahneye çıkıp teröristbaşı Öcalan’ın posterini açtılar: Başsavcılık harekete geçti
Bebek katili İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 9'uncu günü: İşgal ordusu bir evi bombaladı
İstanbul'a yeni metro! Bakan Uraloğlu açıkladı: Açılış tarihi belli oldu
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

İkinci İntifada'da oğlunu kaybeden Cemal Durra, 2 kardeşini daha kurban verdi

İkinci İntifada'da oğlunu kaybeden Cemal Durra, 2 kardeşini daha kurban verdi

Ticaret Bakanlığı göz açtırmıyor: 215 milyonluk ceza! Haksız rekabet son buluyor

Ticaret Bakanlığı göz açtırmıyor: 215 milyonluk ceza! Haksız rekabet son buluyor

Karadeniz'de istilacı böcek mücadelesi: Bir çift 14 bin yumurta bırakıyor

Karadeniz'de istilacı böcek mücadelesi: Bir çift 14 bin yumurta bırakıyor

Dilan Polat soruşturmasında 3 kuşak suç zincirinde! Savcılık harekete geçti

Dilan Polat soruşturmasında 3 kuşak suç zincirinde! Savcılık harekete geçti

Kırıkkale'de ziyaretçilerin uğrak noktası: Tarihi Sulu Mağara

Kırıkkale'de ziyaretçilerin uğrak noktası: Tarihi Sulu Mağara