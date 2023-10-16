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Açıköğretime geçmek isteyenler... Bugün son gün!

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme işlemleri bugün 17.00’de sona erecek.

Ekleme: 16.10.2023 - 09:49 Güncelleme: 16.10.2023 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Açıköğretime geçmek isteyenler... Bugün son gün!Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı 15 Eylül’de 2023’te başlatılmıştı. İlk kayıt ve kayıt yenilemek isteyen öğrenciler için işlemler bugün 17.00’de sona erecek.

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme ve ilk kayıt yaptıracak öğrenciler, MEB tarafından ilan edilen tarihler arasında il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Kayıt yenileme sınav ücreti olan 160 lira anlaşmalı bankalara yatırılabilecek.

AÇIK LİSEYE GEÇİŞ ZORLAŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde açık liseye geçişte birtakım sınırlamalar getirilmişti.

Yönetmeliğe göre, milli sporcular, kaynaştırma öğrencileri, koruma kanunu kapsamındaki öğrenciler, şehit ve gazi çocukları, bakanlıkça mazereti uygun görülenler ile yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler gibi istisnai durumlar dışında açık öğretim lisesine geçiş yapılamayacak.

Ayrıca, örgün eğitimde devam eden öğrenciler sınıfta 2 yıl kalmadığı sürece örgün eğitimin dışına çıkamayacak.
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