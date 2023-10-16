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ABD'de akıl almaz cinayet: Sırf Müslüman diye 26 yerinden bıçakladı

Amerikalı adam, sırf Müslüman olduğu gerekçesiyle bir anne ve oğluna saldırdı. Nefret saldırısında küçük çocuk hayatını kaybederken anne yaralandı. Konuyla alakalı Biden bir açıklama yaparken, annenin Filistinli kökenli olduğu ortaya çıktı.

ABD'de akıl almaz cinayet: Sırf Müslüman diye 26 yerinden bıçakladı
Ekleme: 16.10.2023 - 10:25 Güncelleme: 16.10.2023 - 10:31 / Editör: Ozge Selin
ABD'de akıl almaz cinayet: Sırf Müslüman diye 26 yerinden bıçakladı
ABD'nin Chicago eyaletinde bir kişi, 6 yaşındaki çocuğu öldürdü, annesini yaraladı.

Will County Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, 71 yaşındaki Joseph M. Czuba'nın motivasyonunun 'çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ve İsrail-Filistin çatışması' olduğu iddia edildi.

Polisin, ev sahibinin kendisine bıçakla saldırdığını söyleyen bir kadının aramasıyla harekete geçtiği, olay yerine vardıklarında, Czuba'yı evin önünde otururken buldukları belirtildi.

26 yerinden bıçakladı
Daha sonra eve giren polis memurlarının 32 yaşında kadını ve 6 yaşındaki çocuğunu ağır bıçak yaraları almış halde bulduğu kaydedildi.

26 defa bıçaklanan çocuğun durumunun kritik olduğu, yerel bir hastaneye nakledildikten sonra yaşamını yitirdiği, hastaneye kaldırılan annesinin durumunun ise ağır olduğu açıklandı.

ABD'de akıl almaz cinayet: Sırf Müslüman diye 26 yerinden bıçakladı

Yetkililer, 'saldırıyla ilgili beyanda bulunmayan Czuba'nın İsrail-Filistin çatışmasının etkisiyle çocuğu Müslüman olması nedeniyle öldürdüğünün tespit edildiğini' bildirdi.

Czuba birinci derece cinayet, birinci derece cinayete teşebbüs, iki nefret suçu ve ölümcül bir silahla ağırlaştırılmış darp ile suçlanıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, 6 yaşındaki Müslüman çocuğun öldürülmesi ve annesinin yaralanması haberi karşısında şok olduğunu bildirdi.

ABD'de akıl almaz cinayet: Sırf Müslüman diye 26 yerinden bıçakladı

Biden'dan açıklama
Biden, ABD'nin Illinois kentinde bir çocuğun Müslüman kimliği nedeniyle öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Çocuğun ailesinin Amerika'ya herkesin aradığı yaşam alanı, öğrenmek ve barış içinde ibadet etmek için geldiğini kaydeden Biden, 'Bu tür korkunç nefretin Amerika'da yeri yok. Temel değerlerimize karşı çıkıyor.' vurgusunda bulundu.
Biden, Amerikalıların bir araya gelerek İslamofobi ve her türlü nefrete karşı çıkması gerektiğinin altını çizdi.

Müslüman çocuğun öldürülmesi karşısında kendisi ve eşinin şoke olduğunu belirten Biden, 'Nefret karşısında sessiz kalmayacağım.' ifadesini kullandı.
Beyaz Saray'dan herkesin 6 yaşında öldürülen çocuğun ailesine taziyelerini ilettiği, yaralanan annesine acil şifalar dilediğini aktaran Biden, tüm Filistin, Arap ve Müslüman Amerikan toplumuna taziyelerini aktardı.
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