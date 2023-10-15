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Beyaz Gazete
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Kılıçdaroğlu kurultay öncesi partilileri alenen tehdit etti: Eleştireni atarım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlar tartışılır hale getirirse, kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım” açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu kurultay öncesi partilileri alenen tehdit etti: Eleştireni atarım
Ekleme: 15.10.2023 - 17:41 Güncelleme: 15.10.2023 - 17:43 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu kurultay öncesi partilileri alenen tehdit etti: Eleştireni atarım
28 Mayıs seçimlerinde alınana hezimet sonrası CHP'de yaşanan deprem giderek şiddetleniyor.

İstifa etmesi beklenen Kılıçdaroğlu görevi bırakmak yerine partideki yerini daha da sağlamlaştırmanın çalışmalarını yürütüyor.

'Eleştireni atarım'
Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, partililerini açık açık tehdit etti.

Kılıçdaroğlu 'Kongre biter el ele omuz omuza sahaya çıkmak durumundayız. Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlarda tartışılır hale getirirse, kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım. Çok açık çok net söylüyorum' ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, delege sisteminin kaldırılacağını belirterek 'Gelsinler üyeler seçsinler' dedi.
Kılıçdaroğlu kurultay öncesi partilileri alenen tehdit etti: Eleştireni atarım
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