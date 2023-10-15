İstanbul'a yeni metro! Bakan Uraloğlu açıkladı: Açılış tarihi belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla dev projelerinin yapımına tüm hızla devam ediyor. Bakan Uraloğlu, İstanbul'da yapımı devam etmekte olan metro hattı için açıklamalarda bulundu. Vatandaşlara ulaşımda büyük konfor ve rahatlık sağlayacak projenin açılış tarihini veren Uraloğlu, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın ekonomik olarak 6.1 milyar dolarlık katkı sağlayacağını aktardı. İşte tüm detaylar...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı çalışmalarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. İstanbullunun merakla beklediği metro hattının açılış tarihi belli oldu."Ülkemizin genelinde 12 ilimizde işletme altında yaklaşık 922 km şehir içi raylı sistem hattının 395 km'si bakanlığımızca yapılarak hizmete sunulmuştur. 5 ilde bakanlığımızca yapımı devam eden 9 projede 102 km uzunluğunda raylı sistem inşaatı devam etmektedir.İstanbul'da yapımı tamamlanıp halkın hizmetine sunulan 130.2 km raylı sistem inşaatı bulunmaktadır. Bu hatlar, Gebze Halkalı Banliyo hattı, Levent Hisarüstü metro hattı, Tavşantepe Sabiha Gökçen havalimanı hattı. Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi- Kayaşehir metro hattıdır. Toplam uzunluğu 55.7 km olan 5 hatta çalışmalarımız devam etmektedir.Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı devamında Kağıthane Gayrettepe metro hattı var. Altunizade Çamlıda Camii Bosna Bulvarı metro hattı, Kazlıçeşme Sirkeci raylı sistem ulaşım projesini devam ettiriyoruz.'8.7 KM, 7 İSTASYON'Bakırköy-Kirazlı metro hattımız 8.7 km 7 istasyondan oluşmaktadır. Saatte 80 km hızla günde 1 milyon vatandaşımızın seyahat etmesini öngörüyoruz. Hattın işletmeye alınması ile Kayaşehir Bakırköy seyahat süresi 39 dk. Çam ve Sakura İncirli arası 31 dk, Kayaşehir Kirazlı arası 27 dk.Metrokent özgürlük meydanı arası seyahat süresi 30 dk olacaktır. Bu projemiz İstanbullulara zaman anlamında ciddi katkı sağlayacaktır. Bakırköy Kirazlı metro hattımız ekonomik olarak 6.1 milyar dolarlık bir katkı sağlamış olacaktır.7 istasyonda 105 bin metrekare, yapı alanının yüzde 90'ını bitirmiş olduk. Demiryolu ray montajının 15 km'sini tamamlamış oluyoruz. Kaba inşaat işlerini tamamladık. İstasyon ince işleri, betonarme, elektromekanik vb imalatların en kısa sürede tamamlanıp projenin 2024 yılının ilk çeyreğinde hizmete açılmasını planlıyoruz. Bunun şubat ayı içerisinde inşallah İstanbul'un hizmetine verilebileceğini gördük.Raylı sistem inşaatımızın hayırlı olmasını diliyor sizleri saygı ile selamlıyorum."