Dilan Polat soruşturmasında 3 kuşak suç zincirinde! Savcılık harekete geçti

Geçtiğimiz haftalardan bu yana gündemi meşgul eden konulardan biri de Dilan Polat.Sosyal medya fenomeni Polat, ailesiyle birlikte yaşadığı gösterişli hayatını sık sık gözler önüne serdi.Polat, bindiği çok sayıdaki lüks araçlar, altın ve dolar şovları, eşinden aldığı pahalı hediyeler ve helikopterlerle tüm dikkatleri üzerine çekti.Bu şekilde sosyal medya üzerinden fazla sayıda takipçiye ulaştı.Yaptığı paylaşımlarla zaman zaman kendisini eleştirenlere hakaretler de savuran Polat'ın bu lüks yaşamı ve paranın kaynağı kimileri tarafından sorgulandı.Güzellik merkezi işleterek 3 yılda bu mal varlığını elde edemeyeceğini düşünenler Polat'ı bu kez sorgulayarak gündemde tutmaya başladı.Ardından olay giderek derinleşti ve silahlı saldırılar, uyuşturucu itirafları, kara para aklama olayları gündeme geldi.Dilan Polat, ailesini aklamak adına yaptığı paylaşımlarda sık sık, 'Sen benim devletimi küçümseyemezsin, devletim herkesi denetler, kurban olduğum devlet.' şeklinde yorumlar yapsa da kurtulamadı.Özellikle avukat Feyza Altun'un yaptığı paylaşımlar ve Polat ailesinin mal varlığını sorgulaması, fenomeni adeta çıkmaza soktu.Kısa süre önce 'Türk kahvemi altın tozuyla sırf birilerini rahatsız etmek için içiyorum.'' ve 'Bazen bir AVM'de günlük 750 bin TL harcıyorum.' ifadelerini kullanan Dilan Polat, olay ciddiyete binince paylaşımlarına son verdi.Yaşanan son gelişmeyle birlikte başlatılan soruşturma, aile içindeki ilişkileri de ortaya çıkardı.Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre, MASAK raporunu dikkate alan Başsavcılık, şüphelilerin suç örgütü kurduğu ve suçtan elde ettikleri mal varlıklarını akladıkları iddiasıyla harekete geçti.Mal varlıklarına el konuldu yurt dışı yasağı geldiŞüphelilerin yöneticisi olduğu 21 şirketin yanı sıra taşınmazları, araçları, banka hesapları, kripto varlıkları ve diğer tüm varlık değerlerine el konulmasını istedi.Böylelikle Sulh Ceza Hakimliği talebi kabul etti ve yurt dışına çıkış yasağı da verdi.Kararda, tüm iddialarla ilgili somut delillerin bulunduğu da belirtildi.Polat çiftinin yakınları arasında yer alan 13 şüpheliler şöyle:Dilan PolatEngin PolatSezgin Polat (Engin Polat'ın babası)Alper Kürşat Polat (Engin Polat'ın kardeşi)Zehra Yılmaz (Engin Polat'ın anneannesi)Nilgül Yılmaz (Engin Polat'ın dayısının eşi)Can Doğu (Dilan Polat'ın kardeşi)Sinem Sıla Doğu (Dilan Polat'ın ablası)Bu süreçte ablası Sıla Doğu da uyuşturucu kullandığını itiraf ettiği videonun ortaya çıkmasıyla gözaltına alındı ardından serbest bırakıldı.Ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), harekete geçerek kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddiaların odağındaki Polat Ailesi hakkında rapor hazırladı.En çok dikkat çeken iddia, Polat ve akrabalarının şirketlerinin tek elden yönetilmesi ve bu şirketlere yönelik suç gelirlerini aklamaları oldu.Mal alınan şirketlerin çoğunluğunun, kendileriyle bağlantılı olan tedarikçilerden oluştuğu ortaya çıktı ve tedarikçilerin sahte belge düzenleme kaydı olan 3 şirket olduğunu belirledi.