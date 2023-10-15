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Çoruh'taki 4 barajdan 42,1 milyar kilovatsaat enerji üretildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Deriner, Borçka, Muratlı ve Artvin barajlarının, bugüne kadar 42 milyar 144 milyon kilovatsaatlik enerji üretimiyle ülke ekonomisine yaklaşık 117 milyar TL katkı sağladığını açıkladı.

Ekleme: 15.10.2023 - 12:38 Güncelleme: 15.10.2023 - 12:39 / Editör: Ozge Selin
Çoruh'taki 4 barajdan 42,1 milyar kilovatsaat enerji üretildi
Türkiye art arda enerji alanında yatırımlar yapıyor..

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı, yazılı açıklama ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün, su alanında gerçekleştirdiği yatırımlarla ülke ekonomisine katkı sunduğunu belirtti.

4 barajdan 42 milyar 144 milyon kilovatsaat enerji

Yumaklı, Türkiye'nin 2'nci en yüksek barajı olma özelliğine sahip Deriner Barajı'nın da aralarında bulunduğu Çoruh Nehri üzerindeki 4 hidroelektrik santralin, ürettikleri enerji ile milli ekonomiye yaklaşık 117 milyar TL katkı sağladığını vurguladı.

Yumaklı, Deriner, Borçka, Muratlı ve Artvin Baraj ve Hidroelektrik Santralleri'nden (HES) bugüne kadar temin edilen enerji miktarının toplam 42 milyar 144 milyon kilovatsaat olduğunu bildirdi.

Çoruh Nehri üzerinde kurulan Türkiye'nin 1'inci, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı olma özelliğine sahip Yusufeli Barajı ve HES'te elektrik üretimi için ıslak test çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Yumaklı, 'Tesis, elektrik üretimine başlamasıyla ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 6 milyar TL katkı sağlayacak' dedi.
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