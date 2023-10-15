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Bebek katili İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 9'uncu günü: İşgal ordusu bir evi bombaladı

İşgalci İsrail'in, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 9'uncu gününde de sürüyor. İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin batısında Aksa Petrol İstasyonu yakınında bir evi bombaladı. Çoluk, çocuk, kadın, yaşlı demeden bomba yağdıran bebek katili İsrail'in sabahın erken saatlerinde bir eve gerçekleştirdiği bombalı saldırıda ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi. İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

Bebek katili İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 9'uncu günü: İşgal ordusu bir evi bombaladı
Ekleme: 15.10.2023 - 09:55 Güncelleme: 15.10.2023 - 15:42 / Editör: Ozge Selin
Bebek katili İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 9'uncu günü: İşgal ordusu bir evi bombaladı
İşgalci İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 9'uncu gününde İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin batısında Aksa Petrol İstasyonu yakınında bir evi bombaladı. Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze'nin batısında Tel el-Heva semtinde bir evi bombalaması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı da İsrail'in, Ez-Zevayide beldesi ve El-Bureyc Mülteci Kampında iki evi bombalaması sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğunu açıklamıştı. İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

14.34: Papa Franciscus: İnsani hukuka saygı duyulmalı, özellikle de insani koridorları garanti etmenin ve tüm halka yardım sağlamanın acil ve gerekli olduğu Gazze'de.
13.05: BM: UNICEF, Gazze'deki çocukların kritik ihtiyaçlarına yanıt veriyor ancak erişim giderek tehlikeli bir hal alıyor. Çocuklara ulaşmak için acil insani ateşkese ihtiyacımız var.
12:53: Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi genelinde acil kan bağışında bulunulması çağrısı yaptı.
11.04: İşgalci güçlerden yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine bağlı Şatula beldesine tanksavar füzesi atıldığı ve bir İsraillinin öldüğü bildirildi.
10.10: Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: BM'nin merkezlerini boşaltması ve hizmetlerini durdurmasının ardından Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun yüzde 70'i sağlık hizmetlerinden mahrum kaldı.
07.53: Kassam Tugayları, Lübnan sınırında İsrail'le çatışan 3 mensubunun öldüğünü açıkladı.
06.00: İşgalci İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarına baskın düzenlediği ve 3 Filistinliyi ağır yaraladığı belirtildi.
04.00: Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saat içinde 300 Filistinlinin öldüğü, 800'ünün yaralandığı bildirildi.

- İsrail-Filistin çatışması
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e 'Aksa Tufanı' adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.
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