Ankara'da 'Filistin'e Dua İçin Sabah Namazında Buluşuyoruz' etkinliği

İşgalci İsrail Gazze'de sivilleri öldürmeye devam ederken Ankara'da bazı vakıf ve dernek üyeleri, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde sabah namazının ardından Filistin'de hayatını kaybeden siviller için dua etti, destek mesajları verdi.

Cami İmamı Yunus Koçan, sabah namazının ardından cemaate hitap ederek, Müslümanların kardeş olduğunu vurguladı, birlik olmanın önemine değindi.Namazın ardından cami önünde toplanan bazı vakıf ve dernek üyeleri ise ellerinde Filistin bayraklarıyla 'Özgür Filistin, özgür Kudüs' sloganları attı.