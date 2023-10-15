Ali Yerlikaya açıkladı! 34 ildeki 'Narkogüç' operasyonunda 190 şüpheli yakalandı

Türkiye'nin asayiş ve huzurunu bozan örgütlerle mücadelesi sürüyor.Hırsızlar, terör örgütleri, uyuşturucu tacirleri, çeteler güvenlik güçlerinden kaçamıyor.Bu kapsamda yürütülen operasyona her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor."190 şüpheli yakalandı"Son olarak ekipler, zehir tacirleri için harekete geçti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 34 ilde düzenlenen 'Narkogüç' operasyonuna ilişkin ayrıntıları il il açıkladı.Bakan Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:34 ilde düzenlenen “Narkogüç" operasyonlarında zehir tacirleri ve bunların taşeronu olan sokak satıcısı toplam 190 şüpheli yakalandı.Bursa, Malatya, İstanbul, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Elazığ, Bitlis, Afyonkarahisar, Kütahya, Konya, Manisa, Antalya, Iğdır, Samsun, Kırıkkale, Yalova, Ağrı, Muğla, Adana, Edirne, Bolu, Batman, Karabük, Siirt, Mardin, Hakkari, Düzce, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu, Zonguldak ve Uşak da düzenlenen operasyonlarda...Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda:1 kg esrar ve muhtelif miktarda ve içerikte uyuşturucu ele geçirildi.2 Zehir taciri taşeronu yakalandı.Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:5,6 kg esrar ve muhtelif ağırlıkta metamfetamin, bonzai ele geçirildi.11 Zehir taciri taşeronu yakalandı.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:47.200 adet muhtelif içerikte uyuşturucu hap ele geçirildi.1 Zehir taciri yakalandı.Hatay İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:58.000 adet muhtelif içerikte uyuşturucu hap ele geçirildi.2 Zehir taciri taşeronu yakalandı.Kilis İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:Muhtelif ağırlıkta metamfetamin ele geçirildi.1 Zehir taciri taşeronu yakalandı.Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 3 ayrı operasyonda:417 kg skunk16 kg esrar2 Zehir taciri yakalandı.Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda:600 kg esrar489 bin kök kenevir151 bin kök skunk1 zehir taciri yakalandı.Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:Muhtelif ağırlıkta metamfetamin ele geçirildi.1 Zehir taciri taşeronu yakalandı.Bitlis İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:Muhtelif ağırlıkta metamfetamin ele geçirildi.3 Zehir taciri taşeronu yakalandı.Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:Muhtelif ağırlıkta esrar ele geçirildi.1 Zehir taciri taşeronu yakalandı.Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:17 kg skunk ve muhtelif ağırlıkta metamfetamin ele geçirildi.2 Zehir taciri yakalandı.Konya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda:12,5 kg esrar3,5 kg bonzai0,7 kg metamfetamin ele geçirildi.7 Zehir taciri yakalandı.Manisa İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:5,5 kg esrar ele geçirildi.1 Zehir taciri yakalandı.Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda:10 kg 116 gr kubar esrarMuhtelif miktarda metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi64 Zehir taciri taşeronu yakalandı.Antalya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 5 ayrı operasyonda:43,5 kg esrar4 kg metamfetaminMuhtelif miktarda eroin2250 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.9 Zehir taciri taşeronu yakalandı.Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda:10 kg 250 gr skunkMuhtelif ağırlıkta kokain ele geçirildi.1 Zehir taciri taşeronu yakalandı.Iğdır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:600 adet muhtelif içerikte uyuşturucu hap ele geçirildi.4 Zehir taciri taşeronu yakalandı.Samsun İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:1 kg esrar ele geçirildi.23 Zehir taciri taşeronu yakalandı.Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:Muhtelif içerikte ve miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.1 Zehir taciri taşeronu yakalandı.Yalova İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:200 adet muhtelif içerikte uyuşturucu hap ele geçirildi.1 Zehir taciri taşeronu yakalandı.Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:6 kg metamfetamin ele geçirildi.0,7 kg eroin ele geçirildi.1 Zehir taciri yakalandı.Muğla İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda:2,5 kg skunk ele geçirildi.3 Zehir taciri taşeronu yakalandı.Adana İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:Muhtelif içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi.15 Zehir taciri taşeronu yakalandı.Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda:33 kg esrar ele geçirildi.1 Zehir taciri yakalandı.Bolu İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:Muhtelif ağırlıkta metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.3 Zehir taciri taşeronu yakalandı.Batman İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:62 kg skunk ele geçirildi.2 Zehir taciri yakalandı.Karabük İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:Muhtelif içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi.3 Zehir taciri taşeronu yakalandı.Siirt İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda:4 kg metamfetaminMuhtelif miktarda bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirildi.4 Zehir taciri taşeronu yakalandı.Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda:1 kilo 250 gr skunk ele geçirildi.1 Zehir taciri taşeronu yakalandı.Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda:60 kg esrar ele geçirildi.Düzce İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:1 kg Esrar ve Muhtelif ağırlıkta uyuşturucu hap ele geçirildi.2 Zehir taciri taşeronu yakalandı.Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda:4 kg skunk ele geçirildi.3 Zehir taciri taşeronu yakalandı.Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:2238 adet muhtelif içerikte uyuşturucu hap ele geçirildi.2 Zehir taciri taşeronu yakalandı.Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda:11 kg kubar esrar ele geçirildi.2 Zehir taciri yakalandı.Ordu İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:4,5 kg esrar ele geçirildi.1 Zehir taciri yakalandı.Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Merkez ilçe jandarma ve Devrek İlçe Jandarma Komutanlıklarınca yapılan 2 ayrı operasyonda:Muhtelif miktarda metamfetamin, esrar, ele geçirildi.3 Zehir taciri taşeronu yakalandı.Uşak İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:Muhtelif içerikte ve miktarda kokain, bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirildi.6 Zehir taciri taşeronu yakalandı.Operasyonları yapan kahraman jandarmamızı ve kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimiz be toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz.