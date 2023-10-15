Afganistan'da 6.3 büyüklüğünde deprem

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) Afganistan'da şiddetli bir depremin yaşandığını açıkladı.Yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Herat kentinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin yerin 8.2 kilometre derinliğinde olduğu ölçüldü.Depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Ülkede geçtiğimiz hafta yine batıda yer alan Herat şehrinde 6.3 büyüklüğünde yer sarsıntısı yaşanmıştı. Deprem sonrası yıkım veya can kaybı henüz bilinmiyor.