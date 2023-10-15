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ABD savaş gemisi gönderdi: Türk Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz’de tatbikat yapacak!

Türk Deniz Kuvvetleri yayınladığı NAVTEX mesajında, Kıbrıs açıklarında tatbikat yapacağını duyurdu. Tatbikatın 16-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

ABD savaş gemisi gönderdi: Türk Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz’de tatbikat yapacak!
Ekleme: 15.10.2023 - 13:35 Güncelleme: 15.10.2023 - 13:50 / Editör: Ozge Selin
ABD savaş gemisi gönderdi: Türk Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz’de tatbikat yapacak!
İsrail ve Hamas arasında süren gerginliğin ardından, Türkiye'den kritik bir adım geldi.

Türk Deniz Kuvvetleri, Doğu Akdeniz'de tatbikat yapmaya hazırlanıyor...

ABD'nin İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e iki uçak gemisi yollamasının ardından, Kıbrıs açıklarında yapılması planlanan tatbikata ilişkin Antalya istasyonundan bildiri yayınlandı.

Antalya İstasyonu’ndan yayınlanan denizcilik bildiriminde (NAVTEX mesajı) 16 - 20 Ekim tarihlerine dikkat çekildi.

Kritik bölgede tatbikat

Türk Deniz Kuvvetleri, 16-20 Ekim tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de fiili atış eğitimlerinin yapılacağı faaliyet için denizcilik bildiriminde bulundu.

13 Ekim’de Antalya İstasyonu’ndan yayımlanan NAVTEX mesajında, “Atış eğitimi, 16-20 Ekim saat 0600Z-1500Z arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır” ifadeleri yer aldı.

ABD bölgeye 2 adet uçak gemisi gönderdi

İsrail'e destek verdiğini açıklayan ABD, bu açıklamayla kalmadı ve geçtiğimiz günlerde USS Gerald R. Ford uçak gemisini Doğu Akdeniz'e konuşlandırdı.

ABD'den yapılan diğer bir açıklamada, ikinci uçak gemisinin de İsrail'e destek için gönderileceği duyuruldu.

Son yapılan açıklamaya göre ise ABD'den İsrail'e ikinci uçak gemisi desteği USS Dwight D. Eisenhower, Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı.

USS Dwight D. Eisenhower'da bir füze kruvazörü ve üç destroyer bulunuyor.
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