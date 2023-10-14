Irak'ın kuzeyinde 6 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların etkin ve kararlı şekilde devam ettiği belirtildi.Suriye'nin kuzeyinde 10 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından, Irak'ın kuzeyinde de 6 teröristin öldürüldüğünün açıklandığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. 'Terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz.