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Batı'nın acımasız ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı! Walt Disney'den İsrail'e destek

İsrail, acımasız bir şekilde Filistin'e bombalar yağdırırken, Batı desteği ve propaganda gücünü de arkasına alarak orantısız saldırılarını meşrulaştırmaya çalışıyor. Küresel şirketler de ikiyüzlü tavırlarını ortaya koyarak katliamdan yana tavır alıyor. McDonald's'ın İsrail askerlerine her gün 4 bin öğün ücretsiz yemek verdiği skandalının yankıları sürerken, Walt Disney'in de İsrail'e 2 milyon dolar destek yaptığı ortaya çıktı.

Batı'nın acımasız ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı! Walt Disney'den İsrail'e destek
Ekleme: 14.10.2023 - 21:21 Güncelleme: 14.10.2023 - 21:28 / Editör: Ozge Selin
Batı'nın acımasız ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı! Walt Disney'den İsrail'e destek
İsrail, Filistin'e yönelik orantısız biçimde güç kullanarak savaş suçları işlerken, ABD'nin başını çektiği Batı bloku ise katliamlara destek üstüne destek veriyor. Hastaneleri, okulları, sivil yerleşim bölgelerini açık açık hedef alan İsrail sınır tanımayarak yasaklı fosfor bombasını bile kullanıyor...

Batı medya gücünü ve propagandasını arkasına alan İsrail ise katliamlarını meşrulaştırmaya çalışıyor. Bu suça küresel şirketler de yaptıkları ikiyüzlü yardımlar ile ortak oluyor

Dünyanın en büyük fast-food restoranlarından biri olan McDonald's İsrail'e ilk günlerden itibaren desteğini açıkladı. İsrail ordusuna ve kurtarma güçlerine yardım ve bağış yapan 5 şube açtıklarını duyuran McDonald's İsrail'in sosyal medya hesaplarından da İsrailli askerlere her gün yaklaşık 4 bin öğün ücretsiz yemek sunulacağı duyuruldu.

Batı'nın acımasız ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı! Walt Disney'den İsrail'e destek

Skandalın ortaya çıkması ile Türkiye'de şirkete yönelik yoğun tepki gösterildi ve boykot çağrıları yapıldı.

McDonalds'ın ardından Walt Disney de İsrail'e 2 milyon dolar yardım yaptığını açıkladı. Walt Disney sosyal medya hesabı ve internet sitesinden duyuruda bulunurken, kullanıcılar yanlı tavıra tepki gösterdi.

Batı'nın acımasız ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı! Walt Disney'den İsrail'e destek
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