Bakan Fidan’dan dünyaya Filistin çağrısı: Tek geçerli yol iki devletli çözüm

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile ortak basın toplantısında konuştu. İsrail'in yıllardır süren işgali derinleştirdiğini vurgulayan Fidan iki devletli çözümü gündeme getirdi.Türkiye olarak Mısır'ın Filistin davasına verdiği desteği her zaman önemsedik. Bugün de görüşmelerimiz buna imkan tanıdı. Masum sivilleri hedef alan saldırıları reddediyoruz, kınıyoruz. Filistin'de adil ve kalıcı bir çözümün ötelenmesi ile işgal derinleştiriliyor. Türkiye ve Mısır olarak Başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devletinin kurulmasını önemsiyoruz. Sivil can kayıplarının önüne geçilmelidir. İsrail'i, uluslararası hukuka bağlı kalmaya davet ediyoruz.Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri: '(İsrail-Filistin arasında) Çatışmanın askeri operasyonlara doğru kayması, Filistin halkının meşru haklarının elde edilememesi nedeniyle ortaya çıktı'