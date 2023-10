95 yaşındaki siyonistten kan donduran çağrı! İsraillilere seslendi: Arap komşularınızı katledin!

İsrail'in insanlık suçuna ara vermediği Gazze'de büyük bir kıyım yaşanıyor. Sivillerin günlerdir ara verilmeden bombalandığı bölgede işgalci İsrail savaş suçlarına da imza atıyor. Beyaz fosfor kullanımı dahil olmak üzere sivillere akılalmaz bir şekilde saldıra İsrail,kara harekatına da başlamak üzere.İsrail'in insanlık dışı politikalarına özellikle Batı kanadında destek sürerken İsrailli bir siyonistin kan donduran sözleri sosyal medyaya damga vurdu. Daha önce İsrail ordusunda yedek subay olarak görev yapan 95 yaşındaki Ezra Yachin, videosunda Müslümanlar için katliam çağrısında bulundu.İnsan müsveddesi Yachin, 'eli silah tutan her Yahudi'yi' Filistinlileri öldürmeye ve 'onların geçmişini silme'ye çağırdı.Videoda, 'Muzaffer olun ve hepsini öldürün. Geride bir kişi bile bırakmayın. Hafızalarını silin. Ailelerini, annelerini, çocuklarını hepsini yok edin. Bu hayvanlar artık yaşayamaz. Bugünlerde artık mazeretimiz yok. Hizbullah yarın hava saldırısı yapabilir.Araplar da bize saldırabilir. Durmamamız lazım. Her bir Yahudi silahlanıp onları öldürmeli. Arap komşunuz varsa beklemeyin. Evine gidin ve öldürün onları. Saldırın, onların hava saldırısı yapıp Demir Kubbe'nin aktif olmasını beklemeyin. Öncesinde saldırın onlara. İşgal etmek istiyoruz ama öncekiler gibi değil. Girip önümüze gelen her şeyi yok etmek istiyoruz. Evlerini tek tek yerle bir etmek istiyoruz.Bütün gücümüzle toptan imha! Gireceğiz ve yıkacağız. Sizin de gördüğünüz gibi. Daha önce yaşamadığımız şeylere şahit olduk. Bombaları bırakalım ve haritadan silelim onları. Evlerini tek tek yerle bir etmek istiyoruz. Bütün gücümüzle toptan imha!Gireceğiz ve yıkacağız. Sizin de gördüğünüz gibi. Daha önce yaşamadığımız şeylere şahit olduk. Bombaları bırakalım ve haritadan silelim onları. Bütün peygamberlerin söyledikleri gerçekleşmek üzere.'