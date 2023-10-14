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95 yaşındaki siyonistten kan donduran çağrı! İsraillilere seslendi: Arap komşularınızı katledin!

İşgalci İsrail'in Gazze'de devam ettiği katliamlardan insanlık dışı manzaralar gelmeye devam ediyor. Çocuk, kadın, yaşlı demeden sivillere bomba yağdıran İsrail'in kara harekatına başlamak için geri saydığı bilinirken Gazze halkına evlerini terk etmeleri için saat 16.00'ya kadar süre verildi. İnsanlık suçu işleyen İsrail'in saldırılarına destek veren bir siyonistin alçak sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İsrail medyasında "savaş kahramanı" olarak bahsedilen 95 yaşındaki Siyonist, "Müslümanları katledin" çağrısında bulundu.

95 yaşındaki siyonistten kan donduran çağrı! İsraillilere seslendi: Arap komşularınızı katledin!
Ekleme: 14.10.2023 - 17:24 Güncelleme: 14.10.2023 - 17:37 / Editör: Ozge Selin
95 yaşındaki siyonistten kan donduran çağrı! İsraillilere seslendi: Arap komşularınızı katledin!
İsrail'in insanlık suçuna ara vermediği Gazze'de büyük bir kıyım yaşanıyor. Sivillerin günlerdir ara verilmeden bombalandığı bölgede işgalci İsrail savaş suçlarına da imza atıyor. Beyaz fosfor kullanımı dahil olmak üzere sivillere akılalmaz bir şekilde saldıra İsrail,kara harekatına da başlamak üzere.

İsrail'in insanlık dışı politikalarına özellikle Batı kanadında destek sürerken İsrailli bir siyonistin kan donduran sözleri sosyal medyaya damga vurdu. Daha önce İsrail ordusunda yedek subay olarak görev yapan 95 yaşındaki Ezra Yachin, videosunda Müslümanlar için katliam çağrısında bulundu.

95 yaşındaki siyonistten kan donduran çağrı! İsraillilere seslendi: Arap komşularınızı katledin!

İnsan müsveddesi Yachin, 'eli silah tutan her Yahudi'yi' Filistinlileri öldürmeye ve 'onların geçmişini silme'ye çağırdı.

95 yaşındaki siyonistten kan donduran çağrı! İsraillilere seslendi: Arap komşularınızı katledin!

'HEPSİNİ YOK EDİN'

Videoda, 'Muzaffer olun ve hepsini öldürün. Geride bir kişi bile bırakmayın. Hafızalarını silin. Ailelerini, annelerini, çocuklarını hepsini yok edin. Bu hayvanlar artık yaşayamaz. Bugünlerde artık mazeretimiz yok. Hizbullah yarın hava saldırısı yapabilir.

95 yaşındaki siyonistten kan donduran çağrı! İsraillilere seslendi: Arap komşularınızı katledin!

'ARAP KOMŞULARINIZI ÖLDÜRÜN '

Araplar da bize saldırabilir. Durmamamız lazım. Her bir Yahudi silahlanıp onları öldürmeli. Arap komşunuz varsa beklemeyin. Evine gidin ve öldürün onları. Saldırın, onların hava saldırısı yapıp Demir Kubbe'nin aktif olmasını beklemeyin. Öncesinde saldırın onlara. İşgal etmek istiyoruz ama öncekiler gibi değil. Girip önümüze gelen her şeyi yok etmek istiyoruz. Evlerini tek tek yerle bir etmek istiyoruz.

Bütün gücümüzle toptan imha! Gireceğiz ve yıkacağız. Sizin de gördüğünüz gibi. Daha önce yaşamadığımız şeylere şahit olduk. Bombaları bırakalım ve haritadan silelim onları. Evlerini tek tek yerle bir etmek istiyoruz. Bütün gücümüzle toptan imha!

95 yaşındaki siyonistten kan donduran çağrı! İsraillilere seslendi: Arap komşularınızı katledin!

'PEYGAMBERLERİN SÖYLEDİKLERI GERÇEKLEŞMEK ÜZERE'

Gireceğiz ve yıkacağız. Sizin de gördüğünüz gibi. Daha önce yaşamadığımız şeylere şahit olduk. Bombaları bırakalım ve haritadan silelim onları. Bütün peygamberlerin söyledikleri gerçekleşmek üzere.'
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