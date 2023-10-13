UNICEF vahametin boyutunu gözler önüne serdi: Gazze'den gelen görüntüler korkunç

UNICEF "Gazze'den gelen görüntüler korkunç. Kurbanlar arasında çok sayıda çocuk var. 1 milyon kişinin gideceği güvenli bir yeri yok. Bu kabul edilemez, şiddet derhal son bulmalı." dedi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde bir milyon kişinin gidecek güvenli yeri olmadığını duyurdu.UNICEF MENA'nın X sosyal medya hesabından konuyla ilgili yazılı açıklama yayımlandı.Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:"Gazze'den gelen görüntüler korkunç. Kurbanlar arasında çok sayıda çocuk var. Bir milyon kişinin gideceği güvenli bir yeri yok. Bu kabul edilemez, şiddet derhal son bulmalı."