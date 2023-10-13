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TBMM Başkanı Kurtulmuş, P20 Zirvesi'nde konuştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş P20 Zirvesi’nde konuşma yaparak uluslararası sorunlara çözüm bulacak yeni bir uluslararası küresel mimariye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Ekleme: 13.10.2023 - 16:12 Güncelleme: 13.10.2023 - 16:13 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Kurtulmuş, P20 Zirvesi'nde konuştu
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş konuşmasında, “Başta açlık, kıtlık, küresel adaletsizlik, bölgesel ve ülkeler arasındaki çatışmalar başta olmak üzere bütün uluslararası sorunlara çözüm bulacak yeni bir uluslararası küresel mimariye ihtiyacımız olduğu aşikardır. Bu çerçevede baştan beri Türkiye olarak, her uluslararası platformda tekrarladığımız sözü, bir kere daha ifade etmek istiyorum. Dünya 5'ten de büyüktür, 20'den de büyüktür” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yashobhoomi Hindistan Uluslararası Konferans ve Sergi Merkezi’ndeki Zirve’nin, “Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri: Kazanımların Gösterimi, İlerlemenin Hızlandırılması” konulu oturumda yaptığı konuşmada, organizasyon dolayısıyla Hindistan Parlamentosunu ve hükümetini tebrik etti.

“Burada adil, müreffeh ve kalkınmış bir dünya hedefinden bahsediyoruz ama vakit artık taahhütlerimizi tekrar tekrar yinelemek değil, aynı zamanda içinde bulunduğumuz dönemde atmamız gereken adımları ciddi şekilde gözden geçirme vakti olduğunun altını çizmek isterim.” diyerek sözlerine başlayan Kurtulmuş, henüz 2030 hedeflerinin sadece yüzde 15’ine ulaşıldığının göründüğünü, üstüne üstlük bu hedeflerden uzaklaşılmasının Ukrayna-Rusya savaşında, pandemi sırasında yaşanılanlar gibi krizleri daha da derinleştirdiğini söyledi.

Salgın döneminde milyonlarca insanın aşırı yoksulluğa doğru sürüklendiğinin herkes tarafından bilindiğini dile getiren Kurtulmuş, şu anda en azından 1 milyar insanın uygun yaşam koşullarından, güvenli konut ve temiz suya erişiminden ve yeterli sağlık hizmetlerinden yoksun yaşadığını ifade etti.

Medeniyetin maddi refah ve gelişmişlikle ölçüleceğini ama maddi refah ve gelişmişliğin medeni olmak için yeterli olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, “İçinde geçmekte olduğumuz bu süreçte, hep beraber medeniyet kavramını, ölçüsünü genişleterek ahlaki ve insani değerleri de içine alacak şekilde genişletmek durumundayız. Aksi takdirde dünyadaki küresel adaletsizlikleri ve küresel yoksulluğu çözmek konusundan fevkalade uzakta olacağımız aşikardır.” diye konuştu.

Onca üretime rağmen yoksulluğun yakıcı bir gerçek olarak ortada durduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, dünyada bugün her on kişiden birinin, gece yatağına aç bir şekilde girdiğini, dünyadaki bu adaletsizliklerin en çarpıcı göstergesinin ise "zengin kuzey" ile "yoksul güney" arasındaki farklılıkların giderek güçlenmesi ve artması olduğunu belirtti.
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