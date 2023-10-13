Mehmet Şimşek: Kur korumalı mevduattan çıkmak istiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yurt dışı turu devam ediyor.Şimşek bu kapsamda Fas'ta...Bakan Şimşek, burada Dünya Bankası ve IMF'nin yıllık toplantılarına katılıyor.Görüşmelerinin arasında basın mensupları ile bir araya gelen Şimşek, ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.Enflasyona bakıldığında Türkiye'nin reel faiz sunduğunu, bu durumun da TL'yi çekici kıldığını ifade eden Şimşek, kurala dayalı politikaya geri dönmek istediklerini söyledi.İç talebi daha ılımlı hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Şimşek, kur korumalı mevduattan da çıkmak istediklerini söyledi.Şimşek, mevcut politikanın para politikasının ima ettiğinden daha sıkı olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:Dolar, gelişen ülke piyasalarına karşı güçleniyor.Para politikasının sonuçlarını almak için en az 1 yıla ihtiyacımız var.Kur korumalı mevduattan çıkmak istiyoruz.Gümrük Birliği ile ilgili yorumlarda bulunan Şimşek, Gümrük Birliği'nin günümüz koşullarını karşılamadığı mesajını verdi. Şimşek, Gümrük Birliği'ni hizmet ve tarımla güncellemek istediklerini söyledi.