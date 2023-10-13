McDonald’s’tan İsrail askerlerine ücretsiz yemek desteği! Sosyal medyadan 'boykot' çağrısı

İşgalci İsrail'in Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik saldırıları 7. gününde devam ederken birçok Batı ülkesi İsrail'e desteğini sürdürüyor.Dünyanın en büyük fast-food restoranlarından biri olan McDonald's ise İsrail'deki şubeleri aracılığıyla İsrail'e ilk günlerden itibaren desteğini açıkladı.İsrail ordusuna ve kurtarma güçlerine yardım ve bağış yapan 5 şube açtıklarını duyuran McDonald's İsrail'in sosyal medya hesaplarından da İsrailli askerlere her gün yaklaşık 4 bin öğün ücretsiz yemek sunulacağı duyuruldu.McDonald's'ın İsrail'deki hesaplarından şu ifadeler kullanıldı: "Sadece güvenlik ve kurtarma güçlerine yardım ve bağış yapan 5 şube açtık. Her gün yaklaşık 4000 öğün bağışta bulunacağız."İsrail'deki hesaplardan ayrıca İsrail askerlerine sunulan McDonald's ürünlerinin yer aldığı paketlerin dağıtıldığını gösteren fotoğraf kareleri de paylaşıldı.Türkiye'de yaklaşık 260 restoranı ve 6 bin civarında çalışanı ile yılda 100 milyon kişiye hizmet veren McDonald's'ın İsrail askerlerine her gün 4 bin öğün yemek bağışında bulunması ise sosyal medyadan tepkiyle karşılandı.Türkiye'deki birçok sosyal medya kullanıcısı boykot çağrısında bulundu.