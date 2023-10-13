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McDonald’s’tan İsrail askerlerine ücretsiz yemek desteği! Sosyal medyadan 'boykot' çağrısı

McDonald's İsrail'deki şubeleri aracılığıyla İsrail askerlerine her gün 4 bin öğün ücretsiz yemek verdiğini sosyal medyadan duyurdu. İsrail askerlerine destek veren McDonald's'a sosyal medyada binlerce tepki yağdı. Türkiye'deki vatandaşlar sosyal medyadan boykot çağrıları yaptı.

McDonald’s’tan İsrail askerlerine ücretsiz yemek desteği! Sosyal medyadan 'boykot' çağrısı
Ekleme: 13.10.2023 - 12:21 Güncelleme: 13.10.2023 - 12:22 / Editör: Ozge Selin
McDonald’s’tan İsrail askerlerine ücretsiz yemek desteği! Sosyal medyadan 'boykot' çağrısı
İşgalci İsrail'in Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik saldırıları 7. gününde devam ederken birçok Batı ülkesi İsrail'e desteğini sürdürüyor.

Dünyanın en büyük fast-food restoranlarından biri olan McDonald's ise İsrail'deki şubeleri aracılığıyla İsrail'e ilk günlerden itibaren desteğini açıkladı.

McDonald’s’tan İsrail askerlerine ücretsiz yemek desteği! Sosyal medyadan 'boykot' çağrısı

MCDONALD'S'TAN İSRAİL ASKERLERİNE YEMEK DESTEĞİ

İsrail ordusuna ve kurtarma güçlerine yardım ve bağış yapan 5 şube açtıklarını duyuran McDonald's İsrail'in sosyal medya hesaplarından da İsrailli askerlere her gün yaklaşık 4 bin öğün ücretsiz yemek sunulacağı duyuruldu.

McDonald's'ın İsrail'deki hesaplarından şu ifadeler kullanıldı: "Sadece güvenlik ve kurtarma güçlerine yardım ve bağış yapan 5 şube açtık. Her gün yaklaşık 4000 öğün bağışta bulunacağız."

İsrail'deki hesaplardan ayrıca İsrail askerlerine sunulan McDonald's ürünlerinin yer aldığı paketlerin dağıtıldığını gösteren fotoğraf kareleri de paylaşıldı.

McDonald’s’tan İsrail askerlerine ücretsiz yemek desteği! Sosyal medyadan 'boykot' çağrısı

TÜRKİYE'DEKİ VATANDAŞLARDAN BOYKOT ÇAĞRISI

Türkiye'de yaklaşık 260 restoranı ve 6 bin civarında çalışanı ile yılda 100 milyon kişiye hizmet veren McDonald's'ın İsrail askerlerine her gün 4 bin öğün yemek bağışında bulunması ise sosyal medyadan tepkiyle karşılandı.

Türkiye'deki birçok sosyal medya kullanıcısı boykot çağrısında bulundu.
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