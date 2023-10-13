Manisa'da terör operasyonu: 2 yabancı uyruklu yakalandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK/PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmada 2 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şahıslardan biri savcılıkça tutuklanırken, diğeri sınır dışı edilecek.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde PKK/KCK/PYD/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yakalanarak gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şahıs, Cumhuriyet savcılığına sevk edildi.
Savcılığa sevk edilen bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahıs ise sınır dışı edilmek üzere ilgili kuruma teslim edildi.
Savcılığa sevk edilen bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahıs ise sınır dışı edilmek üzere ilgili kuruma teslim edildi.