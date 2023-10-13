Manisa'da PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 1 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK ile örgütün Suriye kolu PYD-YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri belirtilen 2 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda, yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.Bu kişilerden biri sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, diğeri hakkında ise sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı.