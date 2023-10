Kudüs’te kritik Cuma! Savaşın gölgesinde ilk namazı kılınacak: İsrail polisleri müdahaleye hazırlanıyor

İsrail Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ederken savaşın başlamasının ardından bugün kılınacak ilk Cuma namazında gerginlik bekleniyor. Müslümanlar namazlarını kılmak ve ibadetlerini yerine getirmek için Mescid-i Aksa'ya gelecek.Mescid-i Aksa'nın her bir noktası ise polis kontrolünün altında ve kapatılmış durumda.Hamas'ın, dünya Müslümanlarını cuma günü Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze'ye destek olmaya çağırmasının ardından, Tel Aviv yönetimi, yurt dışındaki vatandaşlarına uyarıda bulundu.İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, yurt dışında yaşayan İsraillilere cuma günü dikkatli olmalarını ve Filistinlilere destek gösterilerinden uzak durmalarını tavsiye etti.İsrail polisi, cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir Bölgesine gelen Filistinlilere engel oldu.Gazze'ye saldırıların gölgesinde ilk cuma namazı kılınacak | VideoKudüs İslami Vakıflar İdaresine göre İsrail polisi, cuma namazını Aksa'da eda etmek için Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine gitmek isteyen özellikle 50 yaş altı erkeklere zorluk çıkararak izin vermedi.Eski Şehir'in Şam Kapısı'ndan girenlere kimlik kontrolleri yapılırken, alanda uzun kuyruk oluştu. Öte yandan Eski Şehir'deki İsrail güvenlik güçlerinin sayısının artırıldığı görüldü. Adının açıklanmasını istemeyen ve 65 yaşında olduğunu belirten İsrail vatandaşı Filistinli, AA muhabirine yaptığı açıklamada İsrail polisinin kendisini Mescid-i Aksa'nın kapısından çevirdiğini ve içeri girmesine izin verilmediğini belirtti.Şeyh Cerrah Mahallesi sakini ve Yahudi yerleşimcilerin doğup büyüdüğü evinden zorla çıkarmaya çalıştığı Fatma Ebu Salim (74) de Aksa'ya her cuma namazı geldiğini ve tüm engellemelere rağmen geleceğini ifade etti.İslam ve Arap alemini yardıma ve yanlarında durmaya çağıran Ebu Salim, '(İsrail) Aksa'ya gitmemize, Eski Şehir'e gelmemize engel oluyorlar. Bizi buradan uzaklaştırmak istiyorlar.' diye konuştu.Hamas, 10 Ekim'de Filistin halkını, İslam dünyasını ve dünyanın her yerindeki özgür insanları cuma günü Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze'ye destek için genel seferberliğe çağırmıştı.İsrail, yurt dışındaki vatandaşlarına cuma günü dikkatli olma ve Filistinlilere destek gösterilerinden uzak durma çağrısı yaptı.Ahlat ilçesindeki tüm camilerde Cuma hutbesinde İsrail'in Gazze'ye saldırılası sonrası hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinli Müslümanlar için dualar edildi. Daha sonra kılınan Cuma namazı sonrasında da İsrail'in Gazze'ye saldırılası sonrası hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.İsrail güvenlik güçlerinin barikat kurduğu noktalardan biri Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesindeki Şam Kapısı oldu. Özellikle Mescid-i Aksa çevresinde çok sayıda polis konuşlandırıldı.Ancak engelleme çabasına rağmen, Filistinlilerin cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti.Aksa'ya ulaşabildikleri en yakın nokta olan Vadi el Coz mahallesinde kılmaya hazırlanan Müslümanlara işgalci İsrail kuvvetlerinin saldırısına uğradı.Atlı birlikler, saldırıda gaz bombası, jop ve gerçek mermi kullandı.