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Kayseri'de Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kayseri’de Filistinlilere destek için cuma namazı sonrası toplanan yüzlerce vatandaş İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Ekleme: 13.10.2023 - 15:10 Güncelleme: 13.10.2023 - 15:10 / Editör: Ozge Selin
Kayseri'de Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Kayseri'deki tarihi hunat hatun camii'nde kılınan cuma namazının ardından toplanan vatandaşlar İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Daha sonra Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cuma namazında ise verilen vaazda Filistin'de hayatını kaybedenler ve şehit Türk askerleri için dua edildi.

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