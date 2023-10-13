Gazze'ye ilk insani yardım Türkiye'den gidiyor!

Türkiye açlığa ve susuzluğa mahkum edilen Gazze'ye ilk insani yardımı gönderiyor. Yardımın Mısır üzerinden ulaştırılacağı öğrenildi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yardım uçaklarının Mısır'a doğru yola çıktığı bildirildi.İsrail, "tam abluka" emri vererek elektrik ve suyu keserek sivilleri ölüme terk ettiği Gazze'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Mısır'daki Refah Sınır Kapısı'nın çevresini 10 Ekim'de bombalamıştı.Dün yaşanan gelişmelerde Mısır, Gazze'ye insani yardım için Refah Sınır Kapısını açmış ve İsrail'den Refah geçişini hedef almamasını istemişti.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından saat 08.50'de yapılan açıklamada, "IDF, Gazze şehrindeki tüm sivillerin kendi güvenlikleri ve korunmaları için evlerinden tahliye edilmesi ve haritada gösterildiği gibi Gazze Vadisi'nin güneyindeki bölgeye taşınması çağrısında bulunuyor. Hamas, İsrail devletine savaş açmıştır ve Gazze şehri (Gazze Şeridi'nin kuzeyi) askeri operasyonların yapıldığı bir bölgedir. Bu tahliye sizin güvenliğiniz içindir. Gazze şehrine ancak buna izin veren başka bir duyuru yapıldığında dönebileceksiniz. İsrail sınırındaki güvenlik çiti bölgesine yaklaşmayın" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Hamas, Gazze şehrinde evlerin altındaki tünellerde ve masum Gazzeli sivillerin yaşadığı binaların içinde saklanıyor. Gazze şehrindeki siviller, kendinizin ve ailelerinizin güvenliği için güneyi tahliye edin ve sizi canlı kalkan olarak kullanan Hamas'tan uzaklaşın. Önümüzdeki günlerde İsrail Silahlı Kuvvetleri, Gazze şehrinde önemli operasyonlara devam edecek ve sivillere zarar vermemek için yoğun çaba gösterecek" denildi.AYRINTILAR GELİYOR...