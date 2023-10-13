Diyarbakır'da polisin durdurduğu minibüsten 303 kilo uyuşturucu çıktı

Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı minibüs, polisin takibi ile durduruldu. 'Brego' isimli narkotik köpeğiyle yapılan aramada, araçta 303 kilo skunk ele geçirildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde yapılan uygulamada 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı minibüs, takibe alındı.Üzerinde 'Arıza çözüm merkezi' yazan minibüs, takip sonrası durduruldu.Araçtan 303 kilo skunk çıktı'Brego' isimli narkotik köpeğiyle yapılan aramada, araçta 303 kilo skunk ele geçirildi.Sürücü, gözaltına alındı.Öte yandan gece saatlerinde yapılan 3 operasyonda 30 kilo 500 gram skunk, 18 kilo 250 gram esrar ve 1 tabanca ele geçirildi; 4 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.