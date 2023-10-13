Dışişleri'nden İsrail'e 24 saat tepkisi

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken çatışmalar 7. günde de devam ediyor. Birleşmiş Milletler İsrail ordusunun, Gazze'deki sivillerden 1.1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istediğini açıkladı. İsrail ordusu bu talebin, BM personeli için de geçerli olduğunu kaydetti.BM ise İsrail ordusunun Gazze nüfusunu yerinden ayrılmaya zorlamasının çok yıkıcı sonuçları olacağını bildirerek, karardan vazgeçmesini istedi. BM Sözcüsü yaptığı açıklamada, böyle bir emrin 'yıkıcı insani sonuçlara' yol açmadan imkansız olacağını belirtti.Türkiye, İsrail Ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan nüfusun bölgeden çekilmesi talebinin kabul edilemez olduğunu belirterek, '2,5 milyonluk Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu gibi, bunun insanlıkta da yeri yoktur' ifadelerini kullandı.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde Gazze'nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusu hiçbir şekilde kabul edilemez.Günlerdir ayrım gözetmeyen bombalamaya maruz kalan, topluca elektrikten, sudan ve gıdadan mahrum bırakılan 2,5 milyonluk Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu gibi, bunun insanlıkta da yeri yoktur.İsrail'in bu vahim hatadan derhal geri dönmesini, Gazze'de sivil halka yönelik acımasız ve topyekûn eylemlerine hemen son vermesini bekliyoruz.