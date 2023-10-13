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Dışişleri Bakanlığı, AKPM'nin Türkiye'ye ilişkin kararının 'tarihi bir hata' olduğunu belirtti!

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM), dün Türkiye'ye ilişkin kabul ettiği tavsiye ve kararla "tarihi bir hataya" imza attığını bildirdi. AKPM, Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'nın AİHM kararı gereği serbest bırakılmaması halinde Magnitsky yaptırımları uygulanması çağrısında bulunmuştu.

Ekleme: 13.10.2023 - 12:10 Güncelleme: 13.10.2023 - 12:12 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanlığı, AKPM'nin Türkiye'ye ilişkin kararının 'tarihi bir hata' olduğunu belirtti!
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM), dün Türkiye'ye ilişkin kabul ettiği tavsiye ve kararla 'tarihi bir hataya' imza attığını bildirdi.

Bakanlık, AKPM'nin söz konusu kararı hakkında yazılı açıklama yaptı.

AKPM'nin, dün Türkiye'ye ilişkin kabul ettiği tavsiye ve kararla, tarihi bir hataya imza attığı vurgulanan açıklamada, 'AKPM bu girişimiyle, adli süreçleri siyasete alet etmekte ve diyalog kanallarını kapatmaya yeltenmektedir. Bu, AKPM'nin varoluş nedenini oluşturan demokratik değerlere aykırıdır. AKPM'nin görünürlük kazanmaya yönelik bu pervasızlığı ileride hicapla hatırlanacaktır.' ifadeleri kullanıldı.

AKPM'DEN KIZIL SOROS OSMAN KAVALA İLE İLGİLİ SKANDAK KARAR
AKPM, Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'nın AİHM kararı gereği serbest bırakılmaması halinde Magnitsky yaptırımları uygulanması çağrısında bulundu.

YAPTIRIM KARARI
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen iş insanı Osman Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları gereği derhal serbest bırakılmaması halinde Ankara'ya hedefe odaklı yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu. AKPM tarafından Strasbourg'da tartışılan ve kabul edilen 'Osman Kavala'nın Derhal Serbest Bırakılması için Çağrı' başlıklı karar 18'e karşı 44 oyla kabul edildi.
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