Bungalov dolandıcılığına operasyon: 47 gözaltı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sosyal medya hesapları üzerinden yasal bungalov kiralama firmalarının bilgileri kullanılarak açılan sahte hesaplar ve sitelerden vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.Erzurum merkezli Mersin, Adana, Gaziantep, Antalya, Tekirdağ, Batman ve Manisa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 47 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan ikamet ve araç aramalarında ise 4 ruhsatsız tabanca, 124 fişek, bir miktar uyuşturucu, 168 bin lira, 49 cep telefonu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.