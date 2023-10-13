  • USD: 27,74 - 27,79
  • EURO: 29,23 - 29,28
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali'yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile Mabeyn Köşkü'nde görüştü. Assoumani, "Afrika Birliği adına kardeşim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlıyorum. Kendisine bizi çok sıcak bir şekilde karşıladığı için müteşekkirim." dedi.

Ekleme: 13.10.2023 - 17:35 Güncelleme: 13.10.2023 - 17:36 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali'yi kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu kapsamında İstanbul'da bulunan Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile Mabeyn Köşkü'nde görüştü.

Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapıldı.

'AFRİKA'YI UMUT KITASI HALİNE GETİRELİM'
Komorlar Birliği Devlet Başkanı ve Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı Azali Assoumani, 'Afrika'yı umut kıtası haline getirmeliyiz ve bunun için birlikte hareket edelim.' çağrısında bulundu.

İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Afrika IV. Ekonomi ve İş Forumu'nun kapanış töreninde konuşan Assoumani, 'Bu forum, Türkiye ve Afrika kıtasındaki halkları ilgilendiren konuları ele alıyor. Daha önce aynı forum Aralık 2021'de düzenlenmişti ve buradaki amaç ortak bir şekilde refahın arttırılmasıydı. Bu adımlarla altyapı, enerji, tarım, dijital pazarlama ve sağlık gibi alanlarda çalışma fırsatı buluyoruz.' ifadelerini kullandı.

Afrika ile ortaklığın başlamasından bu yana Türkiye'nin bu fırsatları her zaman değerlendirdiğini belirten Assoumani, 'Afrika'yı umut kıtası haline getirmeliyiz ve bunun için birlikte hareket edelim.' çağrısı yaptı.

Türkiye'nin Afrika ile ilgili önemli girişimlerde bulunduğunu kaydeden Assoumani, 2005'in 'Afrika Yılı' ilan edildiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kıtaya 40'dan fazla ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Assoumani, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle 2024'teki ticaret hacminin 75 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini vurgulayarak, Türkiye'nin bu konudaki desteklerinin dikkate değer olduğunu kaydetti.

Afrika'nın altyapı ve enerji alanında çok büyük yatırımlara ihtiyaç duyduğunu belirten Assoumani, kıtadaki özel sektöre kendi tecrübelerini aktarma konusunda Türkiye'ye güvendiklerinin altını çizdi.

Assoumani, 'Afrika Birliği adına kardeşim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlıyorum. Kendisine bizi çok sıcak bir şekilde karşıladığı için müteşekkirim.' dedi.

'ERDOĞAN'IN BURADAKİ VARLIĞI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'
Afrika Birliği Komisyonu (AfB) Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Sanayi ve Madencilik Komiseri Albert Muchanga, Afrika ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkilere değindi.

Muchanga, 'Türkiye ile Afrika arasındaki ekonomik sinerjinin bugün yansımasını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buradaki varlığı bizim için önemli çünkü bu adım, ilişkilerimizi geliştirmek noktasında taahhüdünüzün çok açık bir göstergesidir.' dedi.

Afrika ve Türkiye halklarının beklentilerini karşılama ve ilişkileri ileriye taşıma noktasında bu zirvenin önemini vurgulayan Muchanga, Afrika Birliğinin G20 Zirvesi'ne katılımına desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Muchanga, 'Afrika olarak bir sorumluluğumuz var ve bize sunduğunuz misafirperverliğin değerini anlıyoruz. Çok iyi karşılandık ve İstanbul'u, arkadaşlığımızın güzel hatıralarıyla bırakıyor olacağız. Ev sahipliğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ederim.' şeklinde konuştu.

Afrika İş Konseyi Geçici Başkanı (AfBC) Dr. Amany Asfour da 1,3 milyar insanın birlikte yaşadığı Afrika'nın enerji, tarım, dijitalleşme, altyapı ve turizm gibi alanlarda yatırıma ihtiyacının olduğuna dikkati çekti.

Asfour, 'Afrika'nın özel sektörüne bugün seslenmek çok önemli ve bu zirvenin Afrika'nın özel sektörünün sesi olmasını bekliyoruz. Bugün İstanbul'da oluşumuz çok önemli ve bu organizasyon için teşekkür ederiz.' dedi.

Afrika'da özel sektörü geliştirmek istediklerini belirten Asfour, gelişmiş bir kıta için Türkiye ile ilişkilerin önem arz ettiğini söyledi.

Asfour, 'Farklı sektör ve alanlarda büyük bir işbirliği ve partnerlik öngörüyoruz. İki günlük forum boyunca çok yönlü ticaret hacmi olduğunu gördük.' ifadelerini kullandı.

Devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, diplomatlar ve iş insanları başta olmak üzere yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı, iki gün süren forumda ticaret, sanayi, dijitalleşme, sağlık, altyapı, gıda, turizm ve bankacılık alanlarında eş zamanlı paneller düzenlendi.

Etkinlik boyunca G2B ve B2B görüşmeleri de eş zamanlı gerçekleştirildi.
Başkan Erdoğan Türkiye- Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'nde konuşuyor
İkinci Nakba mı olacak?: İşgalci İsrail Gazze sakinlerine mühlet verdi
Dışişleri'nden İsrail'e 24 saat tepkisi
Türkiye'den İsrail'in saldırılarına sert tepki
Kudüs’te kritik Cuma! Savaşın gölgesinde ilk namazı kılınacak: İsrail polisleri müdahaleye hazırlanıyor
İsrail’in işgal planı ortaya çıktı: 2.3 milyon insan 20 kilometreye mi hapsedilecek?
McDonald’s’tan İsrail askerlerine ücretsiz yemek desteği! Sosyal medyadan 'boykot' çağrısı
UNICEF vahametin boyutunu gözler önüne serdi: Gazze'den gelen görüntüler korkunç
Gazze'ye ilk insani yardım Türkiye'den gidiyor!
Bakan Güler: Sivillere yönelik her türlü eylemi kınıyoruz
Sözcü TV'de skandal sözler! İsrailli Cohen Yanarocak'tan savaş savunması: 'Biz kesip biçmeyelim mi'
Türkiye'nin ara buluculuk rolü gündemde! Dünya Başkan Erdoğan'ın çabalarını konuşuyor: Rehineler için kolları sıvadı
Görüntüler endişe verici! İsrail medyası duyurdu: Kara saldırısı başlıyor mu?
Başkan Erdoğan'dan İsrail zulmüne sert tepki: Gazze'de su yok, ekmek yok, gıda yok!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Gazze kuşatması hukuka aykırı
İsrailli Bakan’a sert tepki! Yaralıları ziyaret ettiği hastaneden kovuldu: Ülkeyi mahvettiniz!
Cihat Yaycı ABD’nin asıl planını anlattı: ABD uçak gemisi sadece Gazze için mi geldi?
Savaş bir ülkeye daha sıçradı! İsrail Şam'ı vurdu...
Fazıl Say’dan Başkan Erdoğan’a destek: Erdoğan barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
Başkan Erdoğan'ın barış diplomasisi dünyada gündem! 'Gerilimi azaltmada rol oynayabilir!'
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Kırıkkale'de ziyaretçilerin uğrak noktası: Tarihi Sulu Mağara

Kırıkkale'de ziyaretçilerin uğrak noktası: Tarihi Sulu Mağara

Adana'da torun dehşeti! Demir kürekle feci şekilde dövdü

Adana'da torun dehşeti! Demir kürekle feci şekilde dövdü

Geceleri saklanıyorlar, insanın uyumasını bekleyip kanını emiyorlar

Geceleri saklanıyorlar, insanın uyumasını bekleyip kanını emiyorlar

Büyük ceza yolda: Avrupa Birliği, X'e soruşturma başlattı

Büyük ceza yolda: Avrupa Birliği, X'e soruşturma başlattı

İstanbullular dikkat: 21 ilçede büyük elektrik kesintisi

İstanbullular dikkat: 21 ilçede büyük elektrik kesintisi