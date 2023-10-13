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Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde köy evleri hafif çelikten yapılacak

Deprem bölgesindeki köy evlerine ilişkin detayları paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Bölgede 100 bin köy evimizi ileri yapı teknolojisi kullanarak hafif çelikten inşa edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Ekleme: 13.10.2023 - 11:01 Güncelleme: 13.10.2023 - 11:01 / Editör: Ozge Selin
Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde köy evleri hafif çelikten yapılacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerdeki afet konutlarının ve köy evlerinin yapımını sürdürüyor. Köy evlerinin hafif çelikten yapılacak olması, afetzede vatandaşları memnun etti.

Geçtiğimiz cuma günü 'Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'nda tavsiyeleri dikkate alarak köy evlerinin hafif çelikten yapılacağını dile getiren Bakan Özhaseki, afetzede vatandaşların köy evlerinin çelikten yapılacak olmasından duydukları memnuniyeti anlatan bir videoyu resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda çelik evlerin depremde yıkılmayacağını ifade eden vatandaşlar, çelikten yapılacak evlerde daha rahat uyuyacaklarını dile getirdiler. Hafif çelikten yapılan evlerin daha dayanıklı olduğunu belirten vatandaşlar, duygularını şöyle anlattı:

'Vatandaşın evlerine kavuşması adına evlerin çelikten yapılması bizim için de çok iyi olur. Yeni çelik evler daha iyi ve daha güvenli olur. Çelik yapılar bizim için daha güzel olur. Deprem yaşadığımız için evlerimiz çelikten yapıldığı zaman daha rahat uyuyacağız, çünkü yıkılmayacak.'

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerde yapımını tamamlayıp teslim ettikleri ve yapımına başladıklarıyla birlikte toplam 143 bin 271 köy evi inşa edeceklerini belirtti. Çelikten yapacakları depreme dayanıklı evlerin vatandaşların yüzünü güldürdüğünü vurgulayan Bakan Özhaseki, 'Deprem bölgesinde 100 bin köy evimizi çelikten yapacağız. Deprem bölgesinde yapımını tamamlayıp teslim ettiklerimiz ve yapımına başladıklarımızla birlikte toplam 143 bin 271 köy evi inşa edeceğiz. İleri yapı teknolojisi kullanarak hafif çelikten depreme dayanıklı inşa edeceğimiz 100 bin köy evimizin duyurusu vatandaşlarımızın da yüzünü güldürdü. Onların memnuniyeti bizim de gururumuz oldu. Bir kısmını ahırlı olarak inşa edeceğimiz köy evlerimizi inşallah en kısa sürede tamamlayıp afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz' ifadelerini kullandı.
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