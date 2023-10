Bakan Bolat: Türkiye kararlı adımlar atmaktadır

Ticaret Bakanlığının ev sahipliğinde, Afrika Birliğinin koordinasyonunda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen dördüncü Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nun (TABEF) kapanış töreni, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.Ticaret Bakanı Ömer Bolat, toplantıda yaptığı konuşmada, uluslararası işbirliğine daha da çok ihtiyaç duyulan mevcut konjonktürde düzenlenen söz konusu forumun, Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gündem konularını ele almak ve yeni işbirliği alanlarını tespit etmek için önemli bir imkan sunduğunu söyledi.Türkiye'nin, her daim Afrika ülkeleriyle eşit ortaklık, kardeşlik ve karşılıklı saygı temelinde ilişkiler geliştirmeyi amaçladığını ve her iki tarafın da kazançlı çıkacağı işbirlikleri kurmayı hedeflediğini belirten Bolat, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Sayın Cumhurbaşkanı'mızın destek ve himayelerinde iki yılda bir gerçekleştirdiğimiz ve kendisinin 2016 yılında kuruluşu için fikir babası olduğu Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumları, bu şiarla önümüzdeki yıllarda da tertip edilecektir. Türkiye, Afrika ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi'nin uygulamaya girdiği 2003 yılından bu yana Afrika ile ilişkilerini kazan-kazan prensibiyle geliştirmek amacıyla kararlı adımlar atmaktadır.Ülkemizin binlerce yıllık kadim tarihinin hiçbir döneminde sömürge anlayışının olmaması, halkımızın mağdur ve mazlumlara olan yüksek sempatisi, Afrika ile ilişkilerimizde bize yol gösteren en önemli faktörlerden birisidir. Biz geçmişte de ülke ve millet olarak hiçbir toplumun doğal kaynağı, alın teri, emeği ve kanı üzerinden refah sağlamadık, sağlamaya da çalışmadık. Bugün de aynı anlayışla Afrika ülkeleriyle eşit ortaklar olarak birlikte kalkınmak istiyoruz.'Son 21 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzak yakın demeden bizzat yaptığı ziyaret ve temaslarla Afrika'nın daha yakından tanındığına dikkati çeken Bolat, Afrika'ya çok sayıda ziyaret gerçekleştirdiklerini, çok sayıda Afrikalı dostu Türkiye'de ağırladıklarını ve mevcut ilişkileri her geçen gün daha ileriye taşıyarak derinleştirdiklerini anlattı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirlediği Afrika Stratejisi'nin devreye alındığı 2003'ten bugüne ikili ilişkilerin hızlı bir gelişim dönemine girdiğini dile getiren Bolat, Afrika ülkeleri ile ticaret hacminin 2022 yılında 40,7 milyar dolara ulaştığını, bu yıl 9 aylık dönem itibarıyla 27 milyar dolarlık ticaret hacminin yakalandığını anımsattı.Sadece ticaret değil, yatırım alanındaki ilişkilerin de hızla geliştiğini belirten Bolat, ayrıca Türk müteahhitlerinin bölgede önemli katkılar sağladığının, diplomasi ve eğitim anlamında da önemli adımların atıldığının altını çizdi.Ticaret Bakanı Bolat, 'Afrika'nın geleceğini Afrikalıların belirleyeceği' yaklaşımını destekleyen Türkiye'nin, uluslararası arenada Afrika'nın yanında olmaya devam edeceğini belirterek, bu çerçevede, Afrika Birliğinin G20'de resmi olarak yer almasından memnuniyet duyduklarını ve bu kararı, en çok destekleyen G20 ülkesinin de Türkiye olduğunu söyledi.Bolat, forum kapsamında iki gün boyunca gerçekleştirilen toplantılarda, tarım, tarıma dayalı sanayi, turizm, sağlık, imalat, altyapı, tekstil ve kadın girişimciliği alanlarında işbirliğinin nasıl daha ileri taşınabileceğini ele aldıklarını anlatarak, 'Bunun yanında, Afrika hükümetlerinin ülkelerindeki yatırım fırsatlarını Türk özel sektörüne tanıttığı seanslar, seminerler yapıldı ve toplantılarla Türk ve Afrikalı iş insanları bir araya gelerek verimli iş görüşmeleri yaptı.' diye konuştu.Bakan Bolat, forumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.