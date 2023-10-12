Uyuşturucuya ‘Eren-Huzur’ darbesi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Lice ilçesi kırsalında uyuşturucu tacirlerine yönelik başlatılan İHA (İnsansız Hava Aracı) destekli operasyonlar devam ediyor. Yapılan keşif ve istihbarat çalışmaları sonucu, Lice ilçesine bağlı Serin ve Çağdaş mahallesi kırsalında piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış uyuşturucu olduğu belirlendi.Ardından İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komandoların katılımıyla bölgede 'Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Er Sabit Türkeş Operasyonu' başlatıldı. Operasyon tamamlanırken, uyuşturucu tacirlerine 'Eren-Huzur' darbesi vuruldu.Operasyon kapsamında jandarma timleri yaptıkları arazi-arama tarama faaliyetlerinde, piyasaya sürülmeye hazır vaziyette, 140 kilogram toz esrar, 463 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam 603 kilogram esrar maddesi ele geçirdi. Yine operasyonda, 489 bin 60 kök kenevir bitkisi ve 151 bin 540 kök skunk bitkisi olmak üzere toplam 640 bin 600 kök esrar bitkisi ele geçirildi.Bir kişinin gözaltına alındığı operasyonda, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken, numune alınan kenevir ve skunk bitkileri ise bölgede jandarma görevlileri tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.