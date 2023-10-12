Sokak ortasında vahşet! Para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü!

Kan donduran 10 Ekim'de saat 17.00 sıralarında yaşandı. Serhat Oti, Yeni Sanayi Sitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan babası Nurettin Oti'nin iş yerine gitti.Burada baba ile oğlu arasında tartışma çıktı. Bu sırada Nurettin Oti, kulübeden av tüfeğini kaptı. Elektrikli bisiklet üzerindeki oğluna ateş açtı.Boynuna isabet eden saçmalarla kanlar içinde kalan Serhat Oti, kurtarılamadı. Nurettin Oti gözaltına alınırken, Serhat Oti'nin cenazesi toprağa verildi.Serhat Oti'nin uzun süredir işsiz olduğu, bu nedenle sık sık babası ile tartıştığı anlaşıldı.Farklı zamanlarda babasını darbeden Serhat Öti hakkında ayrıca uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı.Polisteki ifadesinde, 'Sürekli para istiyordu, hiç çalışmıyordu. Bundan dolayı kavgalıydık.Yine para istemek için yanıma geldi. Kavga edecektik, belliydi. Bisikletle bana çarptı. Pişmanım' diyen Nurettin Oti ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.