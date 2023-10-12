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Sokak ortasında vahşet! Para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü!

Adana'da Nurettin Oti, tartıştığı oğlu Serhat'ı av tüfeğiyle katletti. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savunması şaşkına çevirdi: Sürekli para istiyordu…

Ekleme: 12.10.2023 - 11:26 Güncelleme: 12.10.2023 - 11:36 / Editör: Ozge Selin
Sokak ortasında vahşet! Para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü!Kan donduran 10 Ekim'de saat 17.00 sıralarında yaşandı. Serhat Oti, Yeni Sanayi Sitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan babası Nurettin Oti'nin iş yerine gitti.

Burada baba ile oğlu arasında tartışma çıktı. Bu sırada Nurettin Oti, kulübeden av tüfeğini kaptı. Elektrikli bisiklet üzerindeki oğluna ateş açtı.

Sokak ortasında vahşet! Para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü!

Boynuna isabet eden saçmalarla kanlar içinde kalan Serhat Oti, kurtarılamadı. Nurettin Oti gözaltına alınırken, Serhat Oti'nin cenazesi toprağa verildi.

Sokak ortasında vahşet! Para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü!

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ
Serhat Oti'nin uzun süredir işsiz olduğu, bu nedenle sık sık babası ile tartıştığı anlaşıldı.

Farklı zamanlarda babasını darbeden Serhat Öti hakkında ayrıca uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı.

Sokak ortasında vahşet! Para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü!

Polisteki ifadesinde, 'Sürekli para istiyordu, hiç çalışmıyordu. Bundan dolayı kavgalıydık.

Yine para istemek için yanıma geldi. Kavga edecektik, belliydi. Bisikletle bana çarptı. Pişmanım' diyen Nurettin Oti ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Sokak ortasında vahşet! Para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü!


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