Silahlarla suçüstü yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Bağcılar İlçesi'ne bağlı olan Hürriyet Mahallesi'nde bulunan ve yasa dışı silah ticareti yapıldığı saptanan bir motosiklet tamirhanesine baskın yaptı. İş yerinin sahibi A.E. ve iş yerinde bulunan F.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. F.Ç.'nin üzerinde bir ruhsatsız silah bulundu. İş yerinde yapılan aramalarda da bir ruhsatsız dürbünlü otomatik silah, dört ruhsatsız tabanca ve 11 mermi ele geçirildi. El konulan silahların iş yeri sahibine ait olduğu tespit edildi.